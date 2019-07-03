Haziran, dünya genelinde tarihin en sıcak ayı oldu

Gerçekleştirilen uydu gözlemleri, Haziran’ın dünya genelinde tarihin en sıcak ayı olduğunu gösterdi.

Avrupa Uydu Ajansı (EKA) ve Avrupa Birliği’nin (AB) ortaklaşa gerçekleştirdiği Copernicus Küresel Çevre Ve İklimi Gözlemleme Programı’ndan yapılan açıklamaya göre, elde edilen veriler, Haziran’daki ortalama sıcaklığın, 2016’daki rekoru 0.1 derece aştığını gösteriyor. Dünyanın en sıcak bölgesinin, normun 2 derece aşıldığı Avrupa olduğu ifade edildi.

Geçtiğimiz hafta Almanya, İspanya ve İtalya’da, Avrupa ülkeleri için tüm zamanların en yüksek seviyesindeki sıcaklık kayda geçmişti. Fransa da geçtiğimiz hafta gölgede 45.9 derece ile tarihinin en sıcak gününü yaşamıştı.

Copernicus Programı’nda çalışan bilim insanları, 19 ve 20. yüzyıllarına ait ve uydulardan elde edilen yeni veriler temelinde, Haziran ayında Avrupa’daki ortalama sıcaklığın 1850-1900 dönemindeki ortalama sıcaklığın 3 derece üzerinde olduğu sonucuna vardı. Program Direktörü Jean-Noël Thepaut, AFP’ye açıklamasında, “Olağanüstü sıcaklık seviyeleriyle karşı karşıya olmamıza rağmen gelecekte bu tür hava olaylarının daha da fazla yaşanması muhtemel” dedi.

Ancak bilim insanları, bu rekorların doğrudan küresel ısınmayla ilgili olduğunu iddia etmenin doğru olmadığını söyledi.