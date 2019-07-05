Çavuşoğlu, BM Genel Sekreteri ile görüştü: DSG ile imzalanan 'eylem planı' konuşuldu

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Bakan Çavuşoğlu, BM Genel Sekreteri Guterres ile "BM Çocuklar ve Silahlı Çatışma Özel Temsilcisinin Demokratik Suriye Güçleri ile eylem planı imzalaması"nı konuştu.

Çavuşoğlu, dün TRT Haber'de katıldığı programda BM Genel Sekreteri Guterres'in silahlı çatışmalarda çocuklar konusundaki özel temsilcisi Virginia Gamba'nın DSG ile eylem planı imzalamasına tepki göstermişti.

Guterres ile görüşeceğini belirten Çavuşoğlu, Türkiye'nin BM Daimi Temsilcisi Feridun Sinirlioğlu'nun Türkiye'nin yazılı protestosunu ilettiğini de ifade etmişti.



Türkiye'nin YPG'yi, PKK’nın Suriye’deki uzantısı olarak görüyor ve bu yapıyla ilişkili DSG gibi örgütlerin de ‘terör örgütü’ olarak kabul edilmesini istiyor. Ancak, Başta ABD olmak üzere Batılı güçler, Ankara’nın bu tezini kabul etmiyor. Ankara, ayrıca YPG'ye silah verilmesine de sert bir şekilde karşı çıkıyor.