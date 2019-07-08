Ukrayna’dan Rusya’ya ‘Montrö ihlali’ suçlaması

Ukrayna medyasının aktardığına göre, Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı’ndan yapılan açıklamada, Rus denizaltılarının Karadeniz’deki etkinliğine dikkat çekiliyor.

Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı Sözcüsü Leonid Zalyubovski, “Rus gemiler, onarım bahanesiyle, Türkiye’nin sorumluluğundaki İstanbul Boğazı’ndan geçiş konusunda Montrö Anlaşması’nı ihlal ediyor” dedi.

Ukrayna Dışişleri Bakanlığı konuyla ilgili Türkiye’ye bilgi verdiğini belirten Zalyubovski, Rusya’nın teknik bakım bahanesiyle Akdeniz’e denizaltı yığınağı yaptığını, bunun da Montrö Anlaşması’na aykırı olduğunu savundu.