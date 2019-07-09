Putin’e hakaret eden Gürcü sunucu işinden uzaklaştırıldı

Açıklamaya göre Gabunya, iki ay boyunca Rustavi 2 televizyonu için program hazırlayamayacak ve sunamayacak.
Gürcistan’daki Rustavi 2 televizyon kanalında önceki gün sunduğu Post Scriptum adlı programının başlangıcında Gabuniya, yaklaşık bir dakika boyunca Putin’e, ayrıca Rus liderin merhum anne ve babasına hakaretler yağdırmıştı.
HALK SOKAKLARA DÖKÜLDÜ
Kanal olayın ardından yazılı bir açıklama yaparak sunucunun üslubu yüzünden izleyicilerden özür dilemiş, ayrıca güvenlik gerekçesiyle yayınını kesmek zorunda kalmış ve ancak dün sabah yeniden yayınına başlayabilmişti.
Gürcistan Cumhurbaşkanı Salome Zurabişvili ve Başbakan Mamuka Bahdatze de Gabuniya’nın davranışını eleştirmiş, Gürcistan Dışişleri Bakanlığı ise gazetecinin yaptıklarını iki ülke arasındaki ilişkileri germeye yönelik bir girişim olarak tanımlamıştı.
‘GÜRCÜ HALKI İÇİN UTANÇ’
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rustavi 2’de Putin’e yapılan sözlü saldırı ile ilgili ‘kabul edilemez’ değerlendirmesini yapmıştı, Gürcü yetkililerin Rusya karşıtı radikal güçleri sakinleştiremediğini ve bu olayın Gürcü halkı için bir utanç olduğunu ifade etmişti.
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova ise bu olayın Gürcistan eski Cumhurbaşkanı Mihail Saakaşvili'nin politikaları ile bağlantısı olabileceğini kaydetmişti.
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