Dünyanın en zengini Bezos'un 1 trilyon dolarlık Amazon'u, kiraladığı kitabı geç veren öğrenciye 3800 dolar ceza kesti

19 YAŞINDAKİ ÖĞRENCİNİN KÜLTÜREL ANTROPOLOJİ DERSİ İÇİN
'SADECE 100 DOLARLIK SATIŞ FİYATINI TAHSİL ETMESİ GEREKİYORDU'
Amazon, geri verme tarihi olan 24 Haziran'dan dört gün sonra gönderdiği e-postada, kitabı zamanında iade etmediği için artık SanFilippo'yu kitabı satın almış saydıklarını belirtiyordu.
Ancak tekno devi, sadece dört gün gecikmeli geri gönderdiği için öğrenciye 3800 dolar, yani kiralama ücretinin 60 katından daha kabarık fatura çıkardı.
'HARAÇ ALDILAR'
Cezanın otomatik olarak hesabından çekildiği SanFilippo'nun babası, Amazon'un reva gördüğü uygulamayı mafyanın haraç almasına benzetti.
'AMAZON'UN POLİTİKASI BU'
Baba, Amazon'un müşteri servisiyle görüşmesini şöyle aktardı:
"Bu toplamın fahiş olduğunu vurguladığımda sürekli özür dileyerek bunun Amazon'un politikası olduğunu söyledi."
Olayla ilgili Business Insider'a konuşan Amazon sözcüsü, durumun düzeltildiği ve SanFilippo'ya geri ödeme yapıldığını açıkadı:
"Doğrudan müşteriyle muhatap olarak çarçabuk çözdüğümüz münferit bir hataydı. Müşteriden özür diledik ve böyle bir durumun tekrar etmemesi için ek önlemler almaktayız."
Amazon'un kurucusu ve CEO'su Jeff Bezos, Forbes tarafından tescillenmiş şekilde 'dünyanın açık ara en zengin kişisi' ünvanını taşıyor.
Bezos'un sahibi olduğu The Washington Post gazetesi, son yıllarda, tartışmalı servetiyle işadamlığından ABD Başkanlığı koltuğuna geçmiş Donald Trump'a sıkı muahelefetiyle tanınıyor.
Bir süredir Bezos-Trump atışması Amerikan siyasetinin ayrılmaz parçası haline gelirken, öldürülen Cemal Kaşıkçı'nın köşe yazarlığı yaptığı Washington Post logonun altında "Democracy Dies in Darkness" (Demokrasi karanlıkta ölür) yazısıyla yayımlanır oldu.
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