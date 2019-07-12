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15:47 12 Temmuz 2019
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    Amazon CEO Jeff Bezos

    Dünyanın en zengini Bezos'un 1 trilyon dolarlık Amazon'u, kiraladığı kitabı geç veren öğrenciye 3800 dolar ceza kesti

    © REUTERS / Joshua Roberts/File Picture
    Dünya
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    Hepsi ABD merkezli küresel çaptaki dört teknoloji devinden biri olan ve piyasa değeri 1 trilyon doları geçen Amazon, kitap kiralama servisinden bir ders kitabı ödünç alan üniversite öğrencisine sırf dört gün gecikmeli iade ettiği gerekçesiyle 3800 dolar ceza kesti. Ders kitabının kiralama fiyatı ise 62.7 dolar.

    Amazon
    © REUTERS / Darren Staples
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    E-ticaret, bulut bilişim, dijital yayın, yapay zeka alanlarında faaliyet gösteren ve dünyanın en büyük e-alışveriş sitesini işleten Amazon, özellikle insanlıkdışı çalışma şartlarıyla eleştirilirken, bu kez ders kitabı alacak parası olmayan bir üniversite öğrencisine kiraladığı kitabı dört gün gecikmeli iade ettiği için kestiği cezayla gündem oldu.

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    © Fotoğraf : Pixabay
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    CBS'e konuşan Delaware Üniversitesi'nin 19 yaşındaki öğrencisi Amelia SanFilippo, geçen yarıyıl bir ders için 'Cultural Anthropology: A Toolkit for a Global Age' isimli kitabı kiraladığını, ama Amazon'a tam tarihinde geri göndermeyi unuttuğunu, şirketin kendisine gecikme için ceza kesileceğini bildirdiğini anlattı.

    'SADECE 100 DOLARLIK SATIŞ FİYATINI TAHSİL ETMESİ GEREKİYORDU'

    Amazon, geri verme tarihi olan 24 Haziran'dan dört gün sonra gönderdiği e-postada, kitabı zamanında iade etmediği için artık SanFilippo'yu kitabı satın almış saydıklarını belirtiyordu.

    Amazon CEO Jeff Bezos
    © REUTERS / Joshua Roberts/File Picture
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    Amazon'un 62.7 dolara kiraladığı kitabın satış fiyatı 100 dolardı. 

    Ancak tekno devi, sadece dört gün gecikmeli geri gönderdiği için öğrenciye 3800 dolar, yani kiralama ücretinin 60 katından daha kabarık fatura çıkardı. 

    'HARAÇ ALDILAR'

    Cezanın otomatik olarak hesabından çekildiği SanFilippo'nun babası, Amazon'un reva gördüğü uygulamayı mafyanın haraç almasına benzetti. 

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    © AP Photo / Mark Lennihan
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    Amazon'un müşteri servisiyle yapılan dokuz saatlik telefon görüşmesinin ardından ceza tahsilatının üzerinden beş gün geçmişken SanFilippo'dan alınan para geri ödendi. 

    'AMAZON'UN POLİTİKASI BU'

    Baba, Amazon'un müşteri servisiyle görüşmesini şöyle aktardı:

    "Bu toplamın fahiş olduğunu vurguladığımda sürekli özür dileyerek bunun Amazon'un politikası olduğunu söyledi."

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    Olayla ilgili Business Insider'a konuşan Amazon sözcüsü, durumun düzeltildiği ve SanFilippo'ya geri ödeme yapıldığını açıkadı:

    "Doğrudan müşteriyle muhatap olarak çarçabuk çözdüğümüz münferit bir hataydı. Müşteriden özür diledik ve böyle bir durumun tekrar etmemesi için ek önlemler almaktayız."

    Amazon'un kurucusu ve CEO'su Jeff Bezos, Forbes tarafından tescillenmiş şekilde 'dünyanın açık ara en zengin kişisi' ünvanını taşıyor.

    Jeff Bezos-Mackenzie Bezos
    © AFP 2019 / JORG CARSTENSEN
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    WASHINGTON POST'UN DA SAHİBİ

    Bezos'un sahibi olduğu The Washington Post gazetesi, son yıllarda, tartışmalı servetiyle işadamlığından ABD Başkanlığı koltuğuna geçmiş Donald Trump'a sıkı muahelefetiyle tanınıyor.  

    Bir süredir Bezos-Trump atışması Amerikan siyasetinin ayrılmaz parçası haline gelirken, öldürülen Cemal Kaşıkçı'nın köşe yazarlığı yaptığı Washington Post logonun altında "Democracy Dies in Darkness" (Demokrasi karanlıkta ölür) yazısıyla yayımlanır oldu. 

    Etiketler:
    öğrenci, ceza, gecikme, iade, Kiralık, kitap, Jeff Bezos, Amazon, ABD
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