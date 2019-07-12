'40 ülke BM'ye mektup yazarak Çin'in Sincan politikasını destekledi': Aralarında Rusya ile Suudi Arabistan da var

Çinli bir diplomat tarafından BM İnsan Hakları Konseyi'ne yapılan açıklamada, 40'a yakın ülkenin Çin'in Sincan politikalarını desteklediği belirtildi.

Reuters ise, söz konusu mektubu gördüğünü açıkladı ve Çin'in Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ndeki politikaların destekleyen ülkeler arasında Rusya ve Suudi Arabistan'ın da yer aldığını açıkladı.

Çin, Sincan'da yaşayan Uygur etnik azınlığına yönelik 'baskıcı politikaları olduğu' iddiasıyla ABD başta olmak üzere Batı ülkeleri tarafından eleştiriliyordu.