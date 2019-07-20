ABD askeri istihbarat şefi, Rusya ve Çin kaynaklı tehditleri karşılaştırdı

ABD Savunma Bakanlığı İstihbarat Ajansı (DIA) Başkanı Korgeneral Robert Ashley, Rusya’nın kısa, Çin’in ise uzun vadede bir tehdit arz ettiğini belirtti.

ABD’nin Aspen şehrindeki güvenlik forumunda konuşan Robert Ashley, Washington için 'Moskova'nın mı, Pekin’in mi daha tehlikeli olduğu' sorusuna, “Kısa vadede Rusya” yanıtını verdi.

Bir ülkenin 'köşeye sıkıştırılması' durumunda öngörülemez biçimde hareket edebileceği fikrine katıldığını söyleyen DIA şefi, bunun tamamen Rusya için geçerli olduğunu belirtti.

Ashley, “Ayrıca (Rusya’nın elindeki) birkaç bin nükleer başlık varoluşsal bir tehdit temsil ediyor. Çinliler ekonomik anlamda lider. Bu da uzun vadeli tehdit” diye konuştu.