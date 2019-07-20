Ukraynalı bilgisayar yazılımcısı, Microsoft’tan 10 milyon dolardan fazla para çaldı

Vladimir Kvaşuk adlı bir Ukrayna vatandaşının Amerikan teknoloji devi Microsoft’tan 10 milyon dolardan fazla para çaldığı öğrenildi.

Ukraynalı hakkında açılan dava dosyasında yer alan bilgilere göre, şirketin e-satış mağazasının test uzmanı olarak görev yapan 25 yaşındaki Kvaşuk, Microsoft’un hediye kartlarını alıp üçüncü kişilere satarak yaptığı dolandırıcılıkla Microsoft’tan 10 milyon dolardan fazla para çaldı.

Kvaşuk’un daha önce sözleşmeli çalışan, 2016-2018 dönemindeyse kadrolu olarak çalıştığı öğrenildi. Microsoft’un e-satış mağazasının test uzmanı görevinde olan Ukraynalı, satış sistemini test etmek için gerçekte olmayan kredi kartları üzerinden gerçek transfer oluşturma olanağına sahipti.

Kvaşuk’un kendi adına yüksek limitli hediye kartları alıp ardından üçüncü kişilere sattığı belirtilen iddianamede, “Suç şemasını uyguladığı süre boyunca Kvaşuk, dolandırıcılık yoluyla Microsoft’un hediye kartları ve diğer mülkleri üzerinden 10 milyon doları aşan bir meblağı ele geçirdi” dendi.

Ukraynalının yaptığı dolandırıcılık sonucu şahsi banka hesabına da en az 2.8 milyon dolar aktardığı belirtildi.

Washington eyaletinin Batı Bölge Federal Savcısı ofisinden yapılan açıklamada, Kvaşuk’un ‘çok bilgili bir yazılım geliştiricisi’ olduğu, ayrıca çaldığı paralarla lüks bir yaşam sürdüğü belirtildi: “Kendisi, elde ettiği geliri 160 bin dolara Tesla otomobil ve 1.6 milyon dolara göl kıyısında ev almak için kullandı.”

Kvaşuk’un bu hafta Seattle’da hâkim karşısına çıktığı ve tutukluluğunun devam etmesine karar verildiği anlaşıldı.