Ukrayna ordusu ateşkese saatler kala Donbass’a ateş açtı

Lugansk Halk Cumhuriyeti'nin Başsavcılığı’ndan yapılan açıklamada, Ukrayna ordusunun Minsk’te sağlanan ateşkes anlaşmasının devreye girmesine saatler kala sınır bölgesindeki Pervomaysk konut bölgesine ateş açtığını, saldırı sonucu 1 kadının hayatını kaybettiği, biri çocuk 7 kişinin de yaralandığı belirtildi.

Ukrayna'dan tek taraflı bağımsızlık ilan eden Lugansk Halk Cumhuriyeti Başsavcılığı, Ukrayna ordusunun Minsk’te sağlanan ateşkes anlaşmasının devreye girmesine saatler kala sınır bölgesindeki Pervomaysk konut bölgesine ateş açtığını, saldırı sonucu 1 kadının hayatını kaybettiği, biri çocuk 7 kişinin de yaralandığını açıkladı.

Açıklamada, “Pervomaysk’a aılan ateş sonucu bir kadın hayatını kaybetti. Aralarında 2015 doğumlu bir çocuğun da bulunduğu 7 kişiyse yaralandı” ifadelerine yer verildi.

‘PROVOKASYON AMAÇLI’

Ateşkes Kontrol ve Koordinasyon Ortak Merkezi'nden yapılan açıklamada, Ukraynalı askerlerin Pervomaysk’a açtıkları ateşin Lugansk güvenlik güçlerini karşı ateşe zorlamak ve böylelikle Minsk’te sağlanan ateşkes anlaşmasını bozmak üzere yapılan bir provokasyon olarak tanımlandı.

Açıklamada, “Açılan ateşin Lugansk Halk Milislerini provoke etmek ve Minsk’te sağlanan ateşkesi bozmak üzere yapılan bir girişim olduğu ortada” ifadelerine yer verildi.

Lugansk’ın ‘her zaman ateşkes sağlanması şartına bağlı kaldığı’ ifade edilen açıklamada, “AGİT Ukrayna Özel Gözlem Misyonu’nu bu durumu raporuna yansıtmaya, Minsk’in garantörlerini ise Kiev’i üstlenmiş olduğu taahhütlere uyması için Kiev’i yola getirmeye çağırıyoruz” dendi.

Daha önce AGİT’ten yapılan açıklamada, Minsk’te bir araya gelen Donbass Temas Grubu katılımcılarının bu gece yarısından başlamak üzere yeni süresiz ateşkes konusunda anlaşmaya vardıkları bildirilmişti.