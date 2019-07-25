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21:40 25 Temmuz 2019
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    'İnsan ticareti mağdurlarının yüzde 30'u çocuk'

    'İnsan ticareti mağdurlarının yüzde 30'u çocuk'

    © AP Photo / VIEW press
    Dünya
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    Birleşmiş Milletler Uyuşturucu ve Suç Ofisi (UNODC) Başkanı Yury Fedotov, "İnsan ticareti hakkındaki son küresel rapora göre, dünya genelinde tespit edilen tüm mağdurların yaklaşık dörtte üçünü kadınlar, yüzde 30'nu ise çocuklar oluşturuyor." ifadelerini kullandı.

    Sahra Çölü
    © AFP 2019 / HOCINE ZAOURA
    Sahra Çölü ve Sahel'de en yaygın gelir kaynağı: İnsan ticareti
    UNODC'den yapılan yazılı açıklamada, 30 Temmuz "Dünya İnsan Ticaretiyle Mücadele günü" vesilesiyle, UNODC Başkanı Fedotov'un mesajı paylaşıldı.

    'İNSAN TİCARETİ MAĞDURLARININ YÜZDE 30'U ÇOCUK'

    Fedotov, insan ticaretinin her ülkede görülebildiğini ancak özellikle hukukun üstünlüğünün zayıf olduğu bölgelerde bu suça daha fazla rastlandığına işaret ederek, "İnsani krizler ve çatışmalar, insan tacirlerine savunmasız insanları kolayca avlayabilecekleri bir ortam yaratıyor. İnsan ticareti hakkındaki son küresel rapora göre, dünya genelinde tespit edilen tüm mağdurların yaklaşık dörtte üçünü kadınlar, yüzde 30'nu ise çocuklar oluşturuyor" bilgisini paylaştı.

    Palermo Sözleşmesi'nin kadın ve çocuklara yönelik insan kaçakçılığını önleme, bastırma ve cezalandırma protokolünün 15 yıldan fazla bir süredir yürürlükte olduğunu hatırlatan Fedotov, protokole rağmen her geçen gün daha fazla mağdur tespit edildiği gibi insan ticareti nedeniyle mahkum edilen kişilerin sayısında da artış gözlemlendiğini kaydetti.

    İşsizlik
    © AA /
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    '225 BİN KİŞİ İNSAN TİCARETİ KURBANI'

    Fedotov, "İnsan ticareti, dünyamızda yeri olmaması gereken bir suç ve ihlaldir. Buna rağmen 2003-2016 arasında 225 bin insan ticareti mağduru tespit edildi ve yardımımıza ihtiyacı olan daha birçok gizli mağdur var." değerlendirmesinde bulundu.

    İnsan kaçakçılığı ile mücadelenin, toplumları BM'nin Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerine daha da yaklaştıracağını vurgulayan Fedotov, insan ticaretiyle mücadele gününde, hükümetlere, sorumluluk bilinciyle hareket etmeleri çağrısında bulundu.

    Etiketler:
    Birleşmiş Milletler (BM), insan ticareti, Çocuk
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