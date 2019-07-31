BM: Denizde mahsur kalan 15 göçmen açlık ve susuzluktan öldü

Over 90 Ethiopian migrants were stranded on a boat between Djibouti & Yemen for 1 week with no food or water leading to the death of at least 15 people. Our health & protection teams are supporting the surviving migrants, who arrived in Al Buraiqeh [Aden] yesterday. — IOM Yemen (@IOM_Yemen) July 30, 2019

Birleşmiş Milletler'den (BM) yapılan açıklamada, Yemen'e gizlice sokulmaya çalışılan en az 15 Etiyopyalının teknelerinin bozulmasıyla denizde 1 hafta boyunca terk edilmesi sonucu açlık ve susuzluktan hayatlarını kaybettiği bildirildi. Uluslararası Göç Örgütü (IOM), yaşanan olaydan sağ kurtulanlar olduğunu, bazılarının ise boğularak öldüğünü bildirdi. IOM, Yemen'e ulaşan bazı göçmenlerin ise tıbbi destek alamadan hayatını kaybettiğini belirtti.IOM tarafından Twitter'da yapılan açıklamada, "İnsan kaçakçılarının göçmenleri taşıdığı tekne bozulduğunda Cibuti'den Yemen'e gidiyorlardı. Hayatta kalanlar, bazılarının açlık ve susuzluktan, bazılarının ise hayatlarına son vermek isteyenlerin suya atlamasıyla boğularak öldü, Yemen'e ulaşabilenler ise sağlık hizmetlerine ulaşamadı" ifadeleri kullanıldı.

​Yaklaşık 90 kişiyi taşıyan tekne Yemen'in Aden şehrine dün ulaştı.





