Almanya: Hürmüz Boğazı'nda ABD öncülüğündeki donanma gücünde yer almayacağız

Almanya, Hürmüz Boğazı'nda güvenliğin sağlanması amacıyla ABD öncülüğünde oluşturulacak donanma gücüne katkıda bulunmayı bir kez daha reddetti.

Hükümet Sözcüsü tarafından yapılan açıklamada, Almanya Başbakanı Angela Merkel ile hükümetin tamamının, Hürmüz Boğazı’nda ABD öncülüğünde oluşturulacak uluslararası askeri koalisyonda yer almayı düşünmediğini açıkladı.

Basın toplantısı düzenleyen Sözcü, “Şansölye, şu anki mevcut durum ve mevcut şartlar altında ABD öncülüğündeki görev gücüne katılmayı düşünmüyor. Alman hükümetindeki herkes bu konuda hemfikir” dedi.

ABD’nin başkent Berlin’deki elçiliği, Hürmüz Boğazı’ndaki petrol tankerlerini iran’a karşı koruma amacıyla uluslararası bir askeri koalisyon için Almanya’dan resmen destek istediğini duyurmuştu. ABD, Almanya’nın bu konuda Fransa ve İngiltere’ye katılmasını talep etmişti.

Ancak ABD’nin teklifi daha önce de Alman siyasetçiler tarafından reddedilmişti.

Başbakan Yardımcısı Olaf Scholz ve Dışişleri Bakanı Heiko Maas, ‘hayır’ yanıtı vereceklerini duyurmuştu. Almanya'nın askeri gerilimin artmasını istemediğini söyleyen Maas, diplomasiden yana olduklarını vurgulamıştı.

Geçen yıl, dünyada denizyoluyla taşınan tüm hammadde ve petrolün üçte biri Hürmüz Boğazı’ndan geçti. Ancak mayıs ve haziran aylarında altı tanker bölgede saldırıya uğradı. Başta ABD olmak üzere Batılı ülkeler bu saldırılardan İran’ı sorumlu tutuyor ancak Tahran bunu reddediyor.