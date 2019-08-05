Erdoğan, Pakistan Başbakanı İmran Han ile 'Keşmir'i görüştü

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşme, İmran Han'ın, Pakistan ile Hindistan arasında Keşmir konusunda yaşanan son gelişmelerle ilgili bilgi vermek için aramasıyla gerçekleşti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, taraflara diyalog sürecinin güçlendirilmesi çağrısında bulunduğu kaydedildi.



Hindistan’da Cammu Keşmir'in özel statüsünü kaldırmak için yapılan teklif parlamentoda kabul edilmişti.

Buna göre nüfusunun çoğunu Müslümanların oluşturduğu tek eyalet olan Cammu Keşmir'in 70 yıldır sahip olduğu özel statü kaldırılmış, Pakistan ise konuyla ilgili tüm seçeneklerin değerlendirildiği açıklamasını yapmıştı.