Twitter'dan kullanıcılara: Siz izin vermeseniz bile verilerinizi reklam verenlerle paylaştık, özür dileriz

Yaşanan güvenlik hatasından 'Ayarlar' bölümünden reklamlarla ilgili gerekli düzenlemeleri yapan kullanıcıların da etkilendiği öğrenildi.
Şirket tarafından yapılan açıklamada, söz konusu problemin pazartesi günü çözüldüğü belirtildi ve hatadan kaç kişinin etkilendiğinin tespit edilmesi için inceleme başlatıldığı bilgisi verildi.
Yapılan açıklamada "Bize izin vermeseniz bile, örneğin bir reklama tıkladıysanız ne zaman etkileşime girdiğiniz ve ülke konumunuz gibi belirli verileri ölçüm ve reklam ortaklarıyla paylaşmış olabiliriz. Tercihleriniz konusunda bize güvendiniz ama biz başarısız olduk" ifadeleri kullanıldı.
'YAPABİLECEĞİNİZ BİR ŞEY YOK'
Twitter, yaşanan bu hata yüzünden kullanıcılarından özür diledi.
Yaşanan bu durumun ise Avrupa'nın Genel Veri Koruma Yönetmeliği'nin (GDPR) yürürlüğe girdiği Mayıs 2018 tarihinden sonra ortaya çıktığı öğrenildi.
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