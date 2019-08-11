Donbass’ta direnişçiler Ukrayna’ya ait bir İHA’yı düşürdü

Yetkili, “Bugün 11.10’da (TSİ aynı) hava savunma birliklerimiz, VOG-17 el bombası taşıyan bir saldırı İHA’nı imha etti. 36. Tugaydaki Ukraynalı askerler söz konusu İHA’yı bizim mevzilerimiz üzerinden cumhuriyet topraklarının içine doğru yollamaya çalıştı, bu nedenle düşmanın başlıca hedefinin Leninskoe yerleşiminin olduğunu söyleyebiliriz” diye konuştu.
Ukraynalı askerlerin geçen hafta Perşembe günü yine bir saldırı İHA’nı kullanmaları sonucunda Donetsk Halk Cumhuriyeti’nden 3 askerin yaralandığını hatırlatarak, bu durumun Kiev’in 21 Temmuz’dan bu yana Donbass’ta yürürlüğe giren ateşkesi ihlal ettiğini gösterdiğini vurguladı.
Ateşkesi izlemeye yönelik Ortak Kontrol ve Koordinasyon Merkezi’nin verilerine göre Ukrayna ordusu, son 2 gün içinde en az 15 kez ateşkesi ihlal etti.
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