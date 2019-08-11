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00:11 12 Ağustos 2019
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    Situation in Donbass

    Donbass’ta direnişçiler Ukrayna’ya ait bir İHA’yı düşürdü

    © Sputnik / Dan Levy
    Dünya
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    Ukrayna'dan tek taraflı bağımsızlık ilan eden Donetsk Halk Cumhuriyeti milis güçleri, Leninskoe yerleşimine bomba atmaya hazırlandığı tahmin edilen Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’ne ait bir saldırı insansız hava aracının (İHA) direnişçiler tarafından imha edildiğini açıkladı.

    Donbass, yol
    © Sputnik / Nikolay Hijnyak
    Ukraynalı vekilden Donbass sınırına duvar teklifi
    Donetsk halk milis kuvvetlerinin bir temsilcisi, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Leninskoe yerleşimine bomba atmaya hazırlandığı tahmin edilen Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’ne ait bir saldırı İHA’nın direnişçiler tarafından imha edildiğini belirtti.

    Yetkili, “Bugün 11.10’da (TSİ aynı) hava savunma birliklerimiz, VOG-17 el bombası taşıyan bir saldırı İHA’nı imha etti. 36. Tugaydaki Ukraynalı askerler söz konusu İHA’yı bizim mevzilerimiz üzerinden cumhuriyet topraklarının içine doğru yollamaya çalıştı, bu nedenle düşmanın başlıca hedefinin Leninskoe yerleşiminin olduğunu söyleyebiliriz” diye konuştu.

    Ukraynalı askerlerin geçen hafta Perşembe günü yine bir saldırı İHA’nı kullanmaları sonucunda Donetsk Halk Cumhuriyeti’nden 3 askerin yaralandığını hatırlatarak, bu durumun Kiev’in 21 Temmuz’dan bu yana Donbass’ta yürürlüğe giren ateşkesi ihlal ettiğini gösterdiğini vurguladı.

    Ateşkesi izlemeye yönelik Ortak Kontrol ve Koordinasyon Merkezi’nin verilerine göre Ukrayna ordusu, son 2 gün içinde en az 15 kez ateşkesi ihlal etti.

     

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    Etiketler:
    Donetsk Halk Cumhuriyeti, İHA, Donbass, Ukrayna
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