Türkmenistan lideri, Putin’in makam aracı Aurus’tan istiyor

Türkmenistan Devlet Başkanı Gurbangulu Berdımuhamedov, Rusya lideri Vladimir Putin’in makam aracı olan Aurus’la ilgilenerek, bu araçlardan edinmek istediğini ifade etti.

Hazar Ekonomi Forumu öncesinde Berdımuhamedov, forumda Rus heyetine başkanlık eden Rusya Başbakanı Dmitriy Medvedev’le bir araya geldi. Medvedev ve Berdımuhamedov, forumun gerçekleşeceği yerin girişindeki beyaz Aurus limuzinini inceledi. Aracı beğenen Türkmen lider, bu araçlardan satın almak istediğini ve konuyla ilgili talepte bulunacağını belirtti. Bunun üzerine Medvedev de “Talebiniz alınmıştır” yanıtını verdi.

Aurus Senat modelinin ‘lustre white’ (parlak beyaz) renklisi temmuz ayında Türkmenistan’da gerçekleşen Hazar Ekonomi Forumu için üretilmişti.

Devlet liderlerine güvenli bir yolculuk sağlamayı amaçlayan 'Kortej' projesi kapsamında ilk olarak üretilen Aurus Senat limuzinini Rus lider ilk kez Mayıs 2018’de gerçekleşen göreve başlama töreninde kullanmıştı.

Putin, ABD Başkanı Donald Trump ile ilk tam kapsamlı görüşmesini yaptığı tarihi Helsinki zirvesine de Aurus Senat'la gelmişti.