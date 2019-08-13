Ukrayna, Kırım etrafında ‘özel bölge’ oluşturmayı planlıyor

Ukrayna böylelikle yabancı ve bazı Rus gemilerinin yarımadadaki limanlara girişine engel olmaya çalışacak.

Ukrayna Devlet Hidrografi Kurumu Başkanı Aleksandr Şiptsov, “Seyir ve hidrografik destek anlamında denizciler için riskleri minimize edebileceğiz. Her türlü kazayla ilgili Ukrayna’yı sorumluluktan kurtarabiliriz” dendi.

Şiptsov, bu tedbirin ayrıca Rusya’ya bölgeyi haritalandırmakta engel olacağını da sözlerine ekledi.