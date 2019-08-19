Kanada'dan İngiltere'ye 'Cihatçı Jack' tepkisi: Bu tek taraflı karar hayal kırıklığına neden olmuştur

Kanada Kamu Güvenliği Bakanlığı, dünyada "Jihadi (Cihatçı) Jack" olarak bilinen Letts'in vatandaşlıktan çıkarılmasına ilişkin yazılı bir açıklama yaptı.

"İngiltere'nin bu tek taraflı kararı hayal kırıklığına neden olmuştur" denilen açıklamada, Kanada'nın, Suriye'de IŞİD saflarında savaşan vatandaşlarından haberdar olduğu ancak güvenlik riskleri nedeniyle bölgede konsolosluk hizmeti verilmediği hatırlatıldı.

Açıklamada, "Bu kişilerin geri dönüşlerini kolaylaştırmak için yasal bir zorunluluk yok. Belirli davalar veya ulusal güvenlik operasyonları hakkında yorum yapamıyoruz." denildi.

İngiltere İçişleri Bakanlığı ise konuya ilişkin bireysel vakalarla ilgili yorum yapmayacağını bildirdi.

İngiliz Sky News televizyonunun hükümet kaynaklarına dayandırdığı haberinde, Letts'in vatandaşlıktan çıkarıldığı iddia edilmişti. Söz konusu iddia, İngiliz hükümeti tarafından doğrulanmasa da Kanada'dan gelen bu açıklama, Letts'in vatandaşlıktan çıkarıldığını kanıtlamış oldu.

Suriye'ye 2014'te giderek IŞİD'e katılan Letts, İngiliz bir televizyon kanalına şubatta verdiği röportajda, IŞİD'in eski merkezi Rakka'yı terk ettiğini ve Suriye'den ayrılmak üzereyken PKK tarafından alıkonulduğunu söylemişti.

Letts, Kanada'ya dönmek istemediğini belirterek, "Kendimi İngiliz hissediyorum, İngilizim. Babam Kanadalı. İngiltere'nin beni kabul etmesi halinde İngiltere'ye geri dönerim ama bunun olacağını sanmıyorum" demişti.

Letts'in halen PKK tarafından Kamışlı'da tutulduğu biliniyor.