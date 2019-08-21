Meksika'da 'tarihi' karar: Yargıç, eğlence amaçlı kokain kullanımına onay verdi

Yargıç, Meksika’nın sağlık konularındaki yetkili kurumu Cofepris’in de davacıların kokain kullanmasına izin vermesi gerektiğine hükmetti.
Ancak Cofepris’den bir yetkili AFP haber ajansına yaptığı açıklamada, bu kararın mahkemenin yasal yetkisi dışında olduğunu savundu ve hayata geçirilmesini engellemek için adım attıklarını duyurdu.
MUCD: TARİHİ BİR ADIM
MUCD tarafından yapılan açıklamada, kararın ülkenin ‘uyuşturucuya karşı verdiği savaşı sonlandırabileceği’ belirtildi. Açıklamada, “Dava, Meksika’nın alternatif uyuşturucu politikalarını hayata geçirmesi için verilen mücadelede bir adımı daha temsil ediyor. Böylece Meksika güvenlik konusundaki gayretini yeniden yönlendirebilir ve daha iyi bir kamu sağlığı sistemi inşa edebilir” denildi.
İKİ DAVACI İÇİN GEÇERLİ OLACAK
Kartellerin şiddetli çatışmalarıyla uzun süredir mücadele eden Meksika’da her yıl uyuşturucuyla bağlantılı binlerce ölüm kayıtlara geçiyor.
Aralık ayında göreve gelen solcu Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador, ülkesinin uyuşturucuyla mücadeleye yaklaşımında ‘radikal değişiklikler’ yapmaya söz vermişti.
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