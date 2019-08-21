Meksika'da 'tarihi' karar: Yargıç, eğlence amaçlı kokain kullanımına onay verdi

Meksika’da bir yargıç, iki kişinin yaptığı başvuru üzerine ‘eğlence amaçlı kokain kullanmanın bir hak olduğuna’ karar verdi. Bir ilk olan bu karar, ülkenin uyuşturucuya karşı ‘geleneksel yöntemlerle’ açtığı savaşa son vermesi bakımından da tarihi bir adım olarak karşılandı.

Meksika’nın başkenti Mexico City’de görülen davada yargıç, satmamak kaydıyla kokain bulundurmanın, taşımanın ve kullanmanın yasal yaptırımı olmadığı kararını verdi.

Yargıç, Meksika’nın sağlık konularındaki yetkili kurumu Cofepris’in de davacıların kokain kullanmasına izin vermesi gerektiğine hükmetti.

Ancak Cofepris’den bir yetkili AFP haber ajansına yaptığı açıklamada, bu kararın mahkemenin yasal yetkisi dışında olduğunu savundu ve hayata geçirilmesini engellemek için adım attıklarını duyurdu.

MUCD: TARİHİ BİR ADIM

Karar her ne kadar bir üst mahkeme tarafından değerlendirilecek olsa da, ülkenin uyuşturucu savaşına son vermeyi amaçlayan bir kuruluş olan Mexico United Against Crime (Meksika Suça Karşı Birleşik-MUCD) bunu ‘tarihi bir adım’ olarak niteledi.

MUCD tarafından yapılan açıklamada, kararın ülkenin ‘uyuşturucuya karşı verdiği savaşı sonlandırabileceği’ belirtildi. Açıklamada, “Dava, Meksika’nın alternatif uyuşturucu politikalarını hayata geçirmesi için verilen mücadelede bir adımı daha temsil ediyor. Böylece Meksika güvenlik konusundaki gayretini yeniden yönlendirebilir ve daha iyi bir kamu sağlığı sistemi inşa edebilir” denildi.

İKİ DAVACI İÇİN GEÇERLİ OLACAK

Mahkemenin kararı bir yargıçlar kurulu tarafından gözden geçirilecek. Onların da onay vermesi halinde, söz konusu karar sadece başvuruda bulunan iki kişi için geçerli olacak. Davacıların kimlikleri ise bilinmiyor.

Kartellerin şiddetli çatışmalarıyla uzun süredir mücadele eden Meksika’da her yıl uyuşturucuyla bağlantılı binlerce ölüm kayıtlara geçiyor.

Aralık ayında göreve gelen solcu Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador, ülkesinin uyuşturucuyla mücadeleye yaklaşımında ‘radikal değişiklikler’ yapmaya söz vermişti.