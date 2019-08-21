Rusya ve Çin’in çağrısıyla BMGK, ABD’nin füze konuşlandırma planı ile ilgili toplanacak

Rusya’nın BM Daimi Temsilci Yardımcısı Dmitriy Polyanskiy, Rusya ve Çin’in, Washington’ın orta menzilli füze geliştirme ve konuşlandırma planları ile ilgili Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’ne (BMGK) toplanma çağrısı yaptığını söyledi. Çağrının ardından BMGK yarın toplanacak.

Sputnik’e konuşan Polyanskiy, ABD’nin orta menzilli füze geliştirme ve konuşlandırma planları doğrultusunda Rusya ve Çin’in BMGK’ya toplanma çağrısı yaptığını ifade etti.

Polyanskiy’e göre, konuyla ilgili BMGK toplantısı yarın yapılacak.

Rusya ve Çin’in BMGK’ya çağrısı, ABD’nin 500 km'den daha uzun menzile sahip olan seyir füzesinin başarıyla test edildiğini açıklamasının ardından geldi.

ABD yönetimi, Rusya'nın INF'yi ihlal ettiği iddiasıyla 6 ay önce anlaşmadan çekileceğini duyurmuştu. Daha sonra da ABD Dışişleri Bakanlığı, 2 Ağustos'ta INF Anlaşması'ndan resmen çekildiklerini bildirmişti.

INF, menzili 500 ile 5 bin 500 kilometre arasında olan ve karadan havaya atılabilen orta menzilli tüm nükleer ve konvansiyonel balistik füzelerin yasaklanmasını içeriyordu. Söz konusu anlaşma, imzalandığı dönemde ‘Soğuk Savaş’ın sonunun başlangıcı’ olarak nitelendirilmişti.