Dünyanın en popüler kripto para birimi Bitcoin'in 'Satoshi Nakamoto' mahlaslı kurucusunun gerçekte kim olduğu sorusu gizemini korumaya devam ediyor. 'James Bilal Khalid Caan' isimli bir Pakistan vatandaşı, Nakamoto olduğunu iddia eden kişiler arasına katıldı.

Bitcoin'in kurucusu Satoshi Nakamoto olabileceği konusundaki iddialarla gündeme gelen SpaceX’in kurucusu Elon Musk, Estonya merkezli yazılım şirketi Guardtime’ın kurucusu Mike Gault ve bilim kurgu yazarı Neal Stephenson ve Bitcoin SV’nin arkasındaki isim olarak tanınan Craig Wright'ın yanı sıra, kendisini “Ben Satoshi Nakamoto’yum” diye tanıtan isimlere oldukça sık rastlanılıyor.

Kendisini Satoshi Nakamoto ilan eden son kişi ise Pakistanlı James Bilal Khalid Caan oldu. James Bilal yaptığı açıklamalarda babasının Bank of Credit Commercial International’ın (BCCI) kurucusu olduğunu iddia ediyor.

Bitcoin'in sanıldığı gibi 'Bit' ve 'coin' kelimelerinden üretilen bir isim olmadığını söyleyen James Bilal, çocukluğundan beri büyük hayranlık duyduğu BCCI adına baktığında aklında bir ışık yandığını, şirketin isminden Bitcoin ismini türettiğini iddia ediyor.

'Bitcoin'in kurucusu' Pakistan'dan çıktı iddiası: 10 milyar dolarlık Bitcoin'i barındıran diski kaybettiğini söylüyor https://t.co/Y66BsjWaXF pic.twitter.com/MecsjqMQUg — Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) August 22, 2019

​James Bilal ayrıca Bitcoin'i kurma fikrine dair, asal bankacılık sistemindeki yolsuzluk faaliyetleriyle ilgili hayal kırıklığına uğradıktan sonra Bitcoin oluşturmak için ilham aldığını söylüyor.

'satoshinrh.com' isimli site üzerinden yaptığı açıklamada James Bilal, iddialarını kanıtlayamamasına dair ise, 10 milyar dolar değerindeki 980.000 Bitcoin’i barındıran hard diskini kaybetmesini gerekçe gösteriyor.

James Bilal'in bu iddiaları sosyal medyada geniş yankı buldu. Reddit kullanıcılarından biri, James Bilal'i “Hahahahha! Omg, bu faketoshi Craig Wright’tan bile kötü” sözleriyle eleştirdi.

Litecoin kurucu Charlie Lee ise James Bilal’in Bitcoin ismini bulma yolunu şaka yollu eleştirerek, Litecoin ismini “LIme TEa COmpany INcorporated” ibaresinden esinlenerek bulduğunu söyledi.

The origins of the word Litecoin were derived not just from it being a "lite" version of Bitcoin.



I was looking at "Lime Tea Company Incorporated" and the light-bulb moment came where the letters were calling me to pick the name.



The letters were:



LIme TEa COmpany INcorporated https://t.co/mebMLZcoE8 — Charlie Lee [LTC⚡] (@SatoshiLite) August 18, 2019

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