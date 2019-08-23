AB'den Rusya ile ABD'ye çağrı: Yeni bir silahlanma yarışından kaçının

AB, Rusya ve ABD'ye silah kontrolü konusunda aktif diyalog kurma ve yeni bir silahlanma yarışından kaçınma çağrısı yaptı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD'nin nükleer silah kontrolü alanında kilit öneme sahip Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması'ndan (INF) çekilmesinden hemen sonra denemesini yaptığı yeni füzenin, Rusya için ne raddede tehdit oluşturduğunu incelemesi ve buna karşı alınacak önlemlerin hazırlığını yapması için ordu yetkililerini görevlendirmişti.

Putin'in açıklamasını Sputnik'e değerlendiren bir üst düzey AB yetkilisi, Brüksel'in, Avrupa ve dünyada güvenlik ve istikrara ciddi katkı sunan INF'nin taşıdığı önem konusundaki görüşünü birçok kez dile getirdiğini anımsattı.

Yetkili, "Rusya ve ABD'yi stratejik ve stratejik olmayan, konuşandırılmış ve konuşlandırılmamış nükleer silahlar da dahil olmak üzere cephaneliklerini azaltmaya çağırıyoruz. Yeni START Anlaşması'nın (Stratejik Saldırı Silahlarının Azaltılması Anlaşması) ve diğer silah kontrol mekanizmalarının geleceği hakkında en kısa sürede aktif diyalog kurulmasından memnuniyet duyacağız" dedi.

INF'yle elde edilen kazanımların korunmasını istediklerini de kaydeden yetkili, Rusya ve ABD'yi yeni bir silahlanma yarışından çekilmeye davet etti.

Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması (INF), Rusya ile ABD'nin nükleer silahlarını sınırlandırmalarını içeren iki önemli anlaşmadan birisiydi. INF'nin yenilenmeyip resmen yürürlükten kalkması sonrası geçerliliğini koruyan tek anlaşma START-3.

Ancak her iki tarafın da konuşlu durumdaki nükleer savaş başlıklarının sayısını Soğuk Savaş dönemindekinin aşağısında tutmalarını öngören START-3 anlaşmasının geçerlilik süresi de 2021’de dolacak.

PUTİN ABD'Yİ UYARMIŞTI

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, eyleme geçilmemesi halinde START-3 Anlaşması'nın sona ereceği konusunda ABD'yi uyarmıştı.

Temmuz 2018'de anlaşmaya ilişkin konuşan Rus lider, 8 Nisan 2010'da dönemin Rusya Devlet Başkanı Dmitriy Medvedev ve ABD Devlet Başkanı Barack Obama tarafından imzalanan anlaşmanın uzatılmasına yönelik çalışmalara hemen başlanması gerektiğini, aksi halde anlaşmanın 2021 yılında yürürlükten kalkacağını belirtmişti.