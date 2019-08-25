Abhazya: Diaspora için Türkiye’de oy merkezi açılmamış olması hakkında bilgi bekliyoruz

Abhazya Dışişleri Bakanı Daur Kove, ülkesindeki devlet başkanlığı seçimleri için Türkiye’de beklendiği gibi bir oy merkezi açılmamış olmasının nedenleri hususunda bilgi almayı beklediklerini söyledi.

SSCB'nin dağılmasını takiben Gürcistan’dan bağımsızlığını ilan eden Abhazya’nın Dışişleri Bakanı Kove gazetecilere, "(İstanbul’daki) oy merkezinin kurulmamış olmasının sebepleri hususunda merkez seçim komisyonu sözcüsünden bilgi bekliyoruz" açıklamasını yaptı.

Kove, seçimler için Rusya’daki oy merkezlerininse zamanında açıldığını söyledi.

Abhazya’da bugün düzenlenen devlet başkanlığı seçimleri kapsamında, diaspora için ülke dışında ikisi Rusya’da biri de Türkiye’de olmak üzere üç oy merkezi kurulması bekleniyordu.

Rusya’da açılan oy merkezlerinin birisi başkent Moskova’da, diğeriyse ülkenin Kuzey Kafkasya bölgesindeki Karaçay-Çerkez Cumhuriyeti’nin başkenti Çerkessk’te bulunuyor.

Türkiye’deki oy merkezininse İstanbul’da açılması bekleniyordu.

Rusya Abhazya’nın bağımsızlığını 2008’den beri tanıyor. Türkiye ise bu ülkeyi bağımsız bir devlet olarak tanımış değil.

Abhazya’da 152 oy merkezinde devam etmekte olan seçimlerde sandıklar TSİ 20.00’ya kadar açık olacak.

Ülkedeki seçimlerde dokuz aday yarışıyor: Devlet Başkanı Raul Hacimba, Amtsakhara lideri Alhas Kvitsiniya, eski Başbakan Yardımcısı Şamil Ardzınba, eski Dışişleri/Savunma Bakan Yardımcısı Oleg Arşba, milletvekili Almas Capua, eski Devlet Güvenlik Hizmeti Başkanı Astamur Tarba, eski İçişleri Bakanı Leonid Capşba, girişimci Astamur Kakaliya ve akademisyen Arthur Ankvab.