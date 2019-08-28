Greta Thunberg, Atlantik yolculuğunu tamamladı

Yolculukta yaşadıklarını Twitter hesabı üzerinden takipçileri ile paylaşan Thunberg, New York'taki Coney Island açıklarında kısa bir süre için demir attıklarını duyurdu. Thunberg, gümrük ve kontrol işlemlerini yapmalarının ardından North Cove Marina'da yolculuklarının son bulacağını yazdı.
We have anchored off Coney Island - clearing customs and immigration. We will come ashore at North Cove Marina earliest 14:45 tide allowing. pic.twitter.com/t6yy5z2asp— Greta Thunberg (@GretaThunberg) August 28, 2019
UÇAĞI BİNMEYİ REDDETMİŞTİ
Uçaklar yüksek karbon emisyonu ürettiği için Thunberg, Atlantik Okyanusu'nu aşacağı yolculuğu yeni nesil teknoloji ürünü, tuvaleti ve duşu olmayan bir yelkenli yatla gerçekleştirmeyi tercih etti. Malizia II adlı 18 metre uzunluğundaki yatta güneş panelleri ve deniz dalgasından elektrik üreten türbinler bulunuyor.
İsveçli çevre aktivisit Greta Thunberg küresel ısınma tehdidine dikkat çekmek için "Fridays for Future" (Gelecek için Cuma Günleri) adlı bir eylem başlatmıştı. Thunberg önderliğinde dünya çapında yaklaşık yüz şehirde binlerce öğrenci Cuma günleri okula gitmeyerek eylem yapmıştı.
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