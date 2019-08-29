'İran’a ait 'Adrian Darya 1' tankeri, Türk karasularına girdikten sonra rotasını değiştirdi'

'Refinitiv' adlı, uluslararası gemi trafiği ile ilgili verilerin paylaşıldığı siteye göre, adı 'Grace 1'den 'Adrian Darya 1'e çevrilen İran’a ait petrol tankerinin, rotasını değiştirerek Türk karasularından uzaklaştığı bildirildi.Rotasını Yunanistan'ın Kalamata limanından Türk karasularına çeviren geminin Mersin limanına yöneldiği iddia edilmiş ancak bu iddia Mersin Liman Başkanlığı tarafından yalanlanmıştı.Uluslararası bir skandalın ortasında kaldıktan sonra Cebelitarık makamlarınca yaklaşık 45 gün tutulduktan sonra serbest bırakılan İran'a ait 'Grace 1' gemisinin ismi 'Adrian Darya 1' çevrilmişti. ABD, geminin Suriye'ye yardım götürdüğünü ve uluslararası deniz taşımacılığı kurallarını ihlal ettiğini iddia etmiş ve gemiye yönelik 'yakalama kararı çıkarmıştı. İran ise tankerin Suriye'ye petrol götürmeyeceği konusunda Cebelitarık özerk yönetime güvence vermiş ve ABD'yi 'korsan'lıkla suçlamıştı.