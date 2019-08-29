Ailesi ile yürüyen çocuklara bıçakla saldırdı

Polis teşkilatından yapılan açıklamada, çocuğun hastaneye kaldırıldığı ve hayati tehlikesi bulunmadığı belirtilirken; saldırgan kadının gözaltına alındığı; 7 ila 10 yıla kadar hapis cezası ile karşı karşıya olduğu bildirildi.
Gürcistan’da bir kadın, sokak ortasında annesi ile yürüyen bir çocuğu yüzünden bıçakladı ve arkada babasıyla yürüyen diğer çocuğa da saldırmaya çalıştı. Olay yerinden yürüyerek uzaklaşan kadın, polis tarafından gözaltına alındı. Saldırı anı ise güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Polis teşkilatından yapılan açıklamada, çocuğun hastaneye kaldırıldığı ve hayati tehlikesi bulunmadığı belirtilirken; saldırgan kadının gözaltına alındığı; 7 ila 10 yıla kadar hapis cezası ile karşı karşıya olduğu bildirildi.
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