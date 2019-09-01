Azerbaycan ile Türkiye arasında vizesiz seyahat dönemi başladı

Azerbaycan ile Türkiye arasında varılan vize serbestisi anlaşması çerçevesinde bu ülkeyi ziyaret etmek isteyen Türk vatandaşlarına yönelik 30 güne kadar vize muafiyeti uygulaması bugün başladı.

Türkiye ve Azerbaycan arasında vizelerin karşılıklı olarak kaldırılmasını öngören anlaşma uyarınca iki ülke vatandaşları, 30 güne kadar seyahatlerinde herhangi bir vize işlemine tabi tutulmayacak.

Türkiye Cumhuriyeti Bakü Büyükelçisi Erkan Özoral, "Son zamanlarda elektronik vize ile bunun alınması daha da kolaylaşmıştı, vizenin tamamen lağvedilmesi aslında biraz da sembolik önemi olan bir adım. Bizim gerçekten de iki devlet bir millet olduğumuzu gösteren çok önemli bir adım" dedi.

Yeni uygulamayla iki ülke ekonomik ilişkileri ve karşılıklı turistik ziyaretlerde artış olması bekleniyor.

Konuyla ilgili olarak temmuz ayında bilgi veren Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 1 Eylül 2019'dan itibaren Azerbaycan ile vizelerin kaldırılacağını açıklamıştı.