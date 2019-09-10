Daha önce 7 kıtanın zirvesine çıkmıştı: Her okyanusun en derin noktasına dalan ilk insan oldu

Victor Vescovo, beş okyanusun en derin noktalarına dalış yapan ilk insan unvanını aldı. Dalışlar boyunca 40 yeni tür keşfedilirken, bu rekor derinliklerde bile insan yapımı plastik atıklara rastlandı.

ABD’li kâşif Victor Vescovo, Beş Derinler keşif gezisi kapsamında, Dünya'daki beş okyanusun en derin noktalara dalarak bir ilki gerçekleştirdi.

Vescovo, beşinci ve son dalışını Kuzey Kutbu'nda Arktik Okyanusu'nun en derin noktası olan Molloy Çukuru’na gerçekleştirdi. Basınca dayanıklı özel bir denizaltı aracı kullanan Vescovo, 5.5 kilometre derinliğe daldı. Bu dalış aynı zamanda bu lokasyonda gerçekleştirilen ilk insanlı dalış olarak da kayda geçti.

‘SADECE VAR OLMAK İÇİN DÜNYAYA GELMEDİK’

BBC’ye açıklama yapan kâşif, “Bu yapılmalıydı. Dünyaya sadece var olmaya ya da rahat etmeye gelmediğimizi bir şekilde katkıda bulunmamız gerektiğini söyleyen bir felsefeyi savunuyorum. Seçtiğim bu yol da macera yaşarken aynı zamanda tür olarak ilerleme kaydetmemize yardımcı olacak bir şeyler yapmaya yarıyor” dedi.

Vescovo, bundan önce de yedi kıtadaki en yüksek zirvelere de tırmanmayı başarmıştı.

Öte yandan Vescovo’nun ekibi tüm bul dalışlar sayesinde 40 yeni tür keşfettiklerini açıkladı. Ayrıca her dalıştan alınan numuneler, laboratuvarlarda test ediliyor.

© Fotoğraf : Tamara Stubbs/@Five Deeps Expedition Beş okyanusun en derin noktalarına dalış yapan ilk insan unvanını alan Victor Vescovo, 10 aylık süreçte 40 yeni türün keşfedilmesini sağladı.

10 AYDA TAMAMLADI

Geçen yıl aralık ayında ‘derinlik serisine’ start veren Victor Vescovo son 10 ayda sırasıyla Atlas Okyanusu’nda Porto Riko Çukuru’na (8.3 km), Güney (Antarktika) Okyanusu’nda Güney Sandviç Çukuru'na (7.4 km), Hint Okyanusu’nda Java Çukuru’na (7.1 km) ve Pasifik Okyanusu'nda Mariana Çukuru'na (10.9 km) dalışlar gerçekleştirmişti.

Ancak Vescovo’nun Mariana Çukuru'na yaptığı dalış özellikle ses getirmişti.

Vescovo, yaklaşık 11 kilometrelik bu rekor derinlikte insan yapımı plastik atık bulmuştu. Bu nedenle dalış, plastik atıkların yol açtığı kirliliğin kritik seviyelere ulaştığını da belgelemişti.