Meksika'daki toplu mezarda bulunan, parçalara ayrılmış cesetlerin 44 tanesi tanımlandı

Meksika'daki uyuşturucu kaynaklı çete şiddetinin en yaygın yaşandığı yerlerden biri olan Jalisco eyaletinde bu yıl içinde bulunan ikinci büyük toplu mezarda çalışmalar sürüyor. Adli tıp uzmanları, 119 siyah poşet içinde bulunan insan kalıntılarını bir araya getirdi ve cesetleri tanımladı.

Poşetlerden çıkarılan cesetlerin beden bütünlüğü bulunmadığı için, birçok beden parçasının tanımsız durumda olduğu da belirtildi.

Bölgede kayıp kişilerin araştırılması için çalışan bir kurum, federal devletten bölgeye daha fazla uzman göndermesini istedi.

Kurum yetkilileri, yerel adli tıp makamlarının olayın ölçeği nedeniyle yetersiz kaldığını savundu.

Toplu mezar, eylül ayı başında bölgeden gelen kokudan şikayet eden halkın yetkililere haber vermesi ile gün yüzüne çıkmıştı.