Johnson'ın 'İngiltere-Hulk' benzetmesine ilk ağızdan yanıt: O, ekibiyle birlikteyken iyi, yalnızken felaket

12 yıl boyunca süper kahraman karakterine hayat veren Ruffalo, Twitter’dan paylaştığı mesajda, “Boris Johnson, Hulk’ın sadece insanlığın yararı için savaştığını unutuyor. (o) Kızgın ve güçlü, aynı zamanda kalın kafalı ve yıkıcı olabiliyor. Hulk, ekibiyle birlikte olduğunda en iyi işini çıkarıyor yalnızken ise tam bir felaket” dedi.
Ruffola ayrıca Hulk’ın her zaman Dr. Banner’ın bilimsel ve mantıklı tarafına sahip olduğunu da söyledi.
Boris Johnson, The Mail gazetesine yaptığı açıklamada, İngiltere'nin kızdığında yeşil dev Hulk'a dönüşen Dr. Robert Bruce Banner karakterine benzediğini söylemişti.
Johnson, "Banner, kelepçelenmiş olabilir ancak tahrik edildiğinde bu kelepçeleri kırıp atar. Hulk, kelepçeler ne kadar sıkı olursa olsun her zaman bunlardan kurtuldu. Bu durum, bu ülke için de geçerli. 31 Ekim'de (AB'den) çıkacağız" demişti.
Boris Johnson forgets that the Hulk only fights for the good of the whole. Mad and strong can also be dense and destructive. The Hulk works best when he is in unison with a team, and is a disaster when he is alone. Plus...he’s always got Dr. Banner with science and reason. pic.twitter.com/jN8BDzgpWl— Mark Ruffalo (@MarkRuffalo) September 15, 2019
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