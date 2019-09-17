ABD'den Snowden’e karşı dava

Snowden’in bugün “Permanent Record” adlı kitabı çıktı. Kitabın 20’den fazla ülkede satışa çıkması bekleniyor.

ABD Adalet Bakanlığı, Snowden’in bu kitabı, “CIA ve NSA’in ön analizi olmadan” yayınladığını açıkladı.

Snowden aryıca “istihbaratla ilgili aleni konuşmalar” yapmakla suçlanıyor. Tüm bu maddeler, Snowden işe alınırken imzaladığı gizlilik anlaşmasında yer alıyor.

Davanın, kitabın yayınlanmasını ve yayılmasını önleme çabası olmadığı ama ABD hükümetinin, kitabın satışından elde edilecek tüm geliri talep etme hakkına sahip olduğu kaydedildi.

Dava dilekçesinde ayrıca kitabı çıkaran yayınevinin adı da geçiyor. Bakanlık, “ABD, sadece dava çözüme kavuşturulana kadar hiçbir gelirin Snowden’e veya onuna yararına aktarılmayacağını garanti etmek için yayınevine karşı dava açıyor” diye açıkladı.

Yeni davanın, Snowden’in casusluk ve hırsızlıkla suçlandığı davadan ayrı olduğu kaydedildi.

ABD tarihindeki en büyük 'sızıntıya' imza attığı belirtilen Snowden, NSA'in gizli belgelerini ve Pentagon evraklarını ifşa etmişti. Snowden, ABD hükümeti tarafından casusluk ve hırsızlıkla suçlanıyordu.

ABD'de hapis cezası almasına yol açacak suçlar isnat edilen Snowden Rusya'nın başkenti Moskova'da yaşıyor. Snowden istihbarat yetkilileri tarafından ulusal güvenliğe süresiz şekilde zarar vermekle eleştirilirken, sivil özgürlükçüler ve özel yaşamın gizliliği hakkı savunucuları tarafından ise başından beri savunuluyor.

Snowden'in basına sızdırdığı belgeler ABD hükümetinin milyonlarca yurtiçi telefon görüşmesini kayıt altına aldığı kitlesel izleme faliyetlerini ortaya çıkarmış, skandal uzun bir süre uluslararası basının gündeminden düşmemişti.

Snowden'in belgeleri ortaya çıkarma ve ABD'den kaçış sürecinde yaşadıkları Oscar ödüllü belgesel 'Citizenfour' ve Oliver Stone yapımı 'Snowden' filminde de anlatılmıştı.