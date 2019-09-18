Simülasyona göre ABD-Rusya nükleer savaşı, saatler içinde 34 milyon insanı öldürebilir

Araştırmacıların oluşturduğu simülasyona göre, konvansiyonel çatışmanın aşırıya kaçması halinde ABD ve Rusya arasında yaşanacak nükleer savaşta 90 milyondan fazla insan ölecek veya yaralanacak.

Independent Türkçe'nin haberine göre Princeton Üniversitesi'nden bir ekip, her iki ülkenin de silah kontrol önemlerine desteğini düşürmesi nedeniyle böyle bir senaryo olasılığının son iki yılda “çarpıcı biçimde” arttığını iddia etti.

Princeton Bilim ve Küresel Güvenlik programında (SGS) yapılan araştırma sonucunda yapılan simülasyon, nükleer yıkımın ilk saatlerinde 34 milyon insanın öldürüleceğini ve 57 milyon kişinin yaralanacağını öne sürüyor -bu sayıya nükleer serpinti veya diğer uzun vadeli sorunlar nedeniyle hastalananlar dahil değil.

Animasyonda, (nükleer patlamaları temsil eden) beyaz dairelerle dolu bir desen oluşmadan önce balistik füzelerin elektronik rotaları görülüyor.



Princeton bilim insanlarının Rusya ve NATO arasındaki konvansiyonel bir savaşın tırmanmasıyla oluşabileceğini iddia ettiği küresel çaplı yıkım, Avrupa'nın nükleer yakımını da içeriyor.

Bilim insanları, "ABD-NATO ilerlemesini durdurma umuduyla Rusya, Kaliningrad şehri yakınlarındaki bir üsten tek bir nükleer uyarı atışı gerçekleştiriyor" diyor:

''NATO misilleme olarak tek bir taktik nükleer hava saldırısı yapıyor. Nükleer eşiğin aşılmasıyla beraber çatışmaların boyutu Avrupa'daki taktik nükleer savaşa uzanıyor. Rusya, NATO üslerini ve ilerleyen birlikleri vurmak için uçaklar ve kısa menzilli füzeler aracılığıyla 300 nükleer savaş başlığı yolluyor. NATO da yanıt olarak uçaklar vasıtasıyla 180 nükleer savaş başlığı gönderiyor''.

Bu aşamadan sonra, her iki taraf da askeri nükleer güçlere karşı yüzlerce saldırı daha yapıyor. Videoda, Rusya'nın kırmızı şeritleri, Amerika'nın mavi yağmuru Rusya'yı sarmadan çok kısa süre önce havalanıyor ve Moskova'nın bombaları bir sahilden ötekine ABD'yi vuruyor.

Daha sonra, Washington ve Moskova'nın her ikisi de nüfus merkezlerini hedef alarak kalan denizaltı cephaneliklerinden şehir başına 10'a varan füzeler atıyor.

SGS, videonun “gerçek güç dengelerine, hedeflere ve ölüm tahminlerine dayandığını” iddia ediyor. Simülasyonun ilk nükleer patlaması Polonya'nın hemen içinde, Almanya ve Çek Cumhuriyeti sınırındaki Wroclaw yakınlarında görülüyor.