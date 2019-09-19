Rusya'dan ABD’ye: Patriotlara sigara paketlerindeki gibi uyarı yazın, ‘Her zaman işe yaramıyor’ deyin

Ayrıca Şerin, Rusya tarafından üretilen silahların dünyanın en iyileri arasında olduğunu ancak ABD’nin yaptırımlarından çekindikleri için pek çok ülkenin söz konusu mühimmattan mahrum kaldığını söyledi.
‘NE OLMUYOR Kİ’
Rus parlamentosunun alt kanadı Duma’da Savunma Komitesi Başkanı Vladimir Şamanov ise, duruma şaşırmadığını “Onlarda ne olmuyor ki. Suriye’yi bombaladıklarında füzeleri yere düşmedi. Her şey oluyor işte” sözleriyle ifade etti.
Dünya’nın en büyük üçüncü petrol üretici ve ihracatçılarından olan Suudi Arabistan’ın petrol tesislerine 14 Eylül’de düzenlenen saldırı sonucu, ülkenin petrol üretimi yarı yarıya azaldı. Normalde günlük 9.8 milyon fıçı üretilirken, saldırı sonrası 5.7 milyona geriledi. 17 Eylül’de yaptığı açıklamada ise Suudi Arabistan Enerji Bakanı, saldırı sonucu uğradıkları kaybın yarısından fazlasını şimdiden giderdiklerini açıkladı.
Daha önceleri Savunma Bakanlığı Sözcüsü Turki El Maliki, Saudi Aramco şirketine ait petrol tesislerine yönelik saldırıda kullanılan füzelerin parçalarını sergileyerek saldırılardan İran’ı sorumlu tuttu. Diğer yandan Yemen’deki Husiler, Suudi Arabistan’a ait petrol tesislerine yönelik saldırıda, üç farklı noktadan fırlatılan ve dört başlık taşıyan yeni tip İHA’lar kullandıklarını duyurarak bir kez daha saldırıyı üstlendi. Pompeo ise, söz konusu saldırıyı Yemen’in gerçekleştirdiğine dair hiçbir kanıt olmadığını açıklamış ve bunun teknik olarak mümkün olmadığını söyledi.
Bunun üzerine Mike Pompeo, Amerikan mühimmatıyla donatılmış olan Suudi Arabistan güvenlik sisteminin petrol tesislerine yönelen saldırıyı püskürtememesine ilişkin, "En iyi hava savunma sistemleri bile bazen başarısız olur" dedi.
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