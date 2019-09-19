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16:55 19 Eylül 2019
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    Patriot füzeleri

    Rusya'dan ABD’ye: Patriotlara sigara paketlerindeki gibi uyarı yazın, ‘Her zaman işe yaramıyor’ deyin

    © AFP 2019 / Bülent Kılıç
    Dünya
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    Rusya parlamentosunun alt kanadı Duma’nın Savunma Komitesi Başkan Yardımcısı Aleksandr Şerin, tütün mamulleri üzerine uyarı yazıları yazıldığı gibi, ABD’nin de Patriot füzelerinin tedarik sözleşmelerinde “Her zaman işe yaramıyor” ifadelerine yer vermesi gerektiğini söyledi.

    Karikatür
    © Sputnik / Vitaliy Podvitski
    Pompeo: En iyi hava savunma sistemleri bile bazen başarısız olur
    Sputnik’e konuşan Aleksandr Şerin, Suudi Arabistan’ın ABD yapımı Patriot füze sistemlerine sahip olmasına rağmen petrol tesislerini koruyamamasıyla ilgili, “Bundan sonra ABD, Patriot sistemlerini ya da diğer silahlarını müttefik oldukları ülkelere satmaya kalktıklarında, tütün firmalarının yaptığı gibi, sözleşme metninde ya da mühimmatların üzerinde ‘Her zaman işe yaramıyor’ ifadelerine yer vermeli. (ABD Dışişleri Bakanı Mike) Pompeo’nun sarf ettiği bu sözler de, Patriot tedarikine dair yapılan tüm sözleşmelerin metinlerine eklenmeli” ifadelerini kullandı.

    Ayrıca Şerin, Rusya tarafından üretilen silahların dünyanın en iyileri arasında olduğunu ancak ABD’nin yaptırımlarından çekindikleri için pek çok ülkenin söz konusu mühimmattan mahrum kaldığını söyledi.

    ‘NE OLMUYOR Kİ’

    Rus parlamentosunun alt kanadı Duma’da Savunma Komitesi Başkanı Vladimir Şamanov ise, duruma şaşırmadığını “Onlarda ne olmuyor ki. Suriye’yi bombaladıklarında füzeleri yere düşmedi. Her şey oluyor işte” sözleriyle ifade etti.

    Sana-Husiler
    © REUTERS / Khaled Abdullah
    Husiler, Suudi petrol şirketi Aramco'yu yeniden vurmakla tehdit etti
    Suudi Arabistan, ABD’nin Patriot sistemi gibi silahlarının Ortadoğu’daki önde gelen müşterisi. Devlet yetkilileri, daha önceleri Yemen’deki Husilerin pek çok saldırısının ABD’nin savunma sistemleri aracılığıyla önlendiğini duyurmuştu.

    Dünya’nın en büyük üçüncü petrol üretici ve ihracatçılarından olan Suudi Arabistan’ın petrol tesislerine 14 Eylül’de düzenlenen saldırı sonucu, ülkenin petrol üretimi yarı yarıya azaldı. Normalde günlük 9.8 milyon fıçı üretilirken, saldırı sonrası 5.7 milyona geriledi. 17 Eylül’de yaptığı açıklamada ise Suudi Arabistan Enerji Bakanı, saldırı sonucu uğradıkları kaybın yarısından fazlasını şimdiden giderdiklerini açıkladı.

    Daha önceleri Savunma Bakanlığı Sözcüsü Turki El Maliki, Saudi Aramco şirketine ait petrol tesislerine yönelik saldırıda kullanılan füzelerin parçalarını sergileyerek saldırılardan İran’ı sorumlu tuttu. Diğer yandan Yemen’deki Husiler, Suudi Arabistan’a ait petrol tesislerine yönelik saldırıda, üç farklı noktadan fırlatılan ve dört başlık taşıyan yeni tip İHA’lar kullandıklarını duyurarak bir kez daha saldırıyı üstlendi. Pompeo ise, söz konusu saldırıyı Yemen’in gerçekleştirdiğine dair hiçbir kanıt olmadığını açıklamış ve bunun teknik olarak mümkün olmadığını söyledi.

    patriot
    © AP Photo / Itsuo Inouye
    Amerikan Patriot, Suudi Arabistan'ı Husi füzesinden korumakta başarısız mı oldu?
    Suudi Arabistan'ın petrol tesislerini koruyamaması, ABD yapımı Patriot hava savunma sistemleri ve radarlarıyla ilgili soru işaretlerini arttırmıştı. Zira Suudi Arabistan savunmasında, her biri yaklaşık 1 milyar dolara mal olan ve ABD'li savunma teknolojisi firması Raytheon tarafından oluşturulan altı adet Patriot bulunuyor.

    Bunun üzerine Mike Pompeo, Amerikan mühimmatıyla donatılmış olan Suudi Arabistan güvenlik sisteminin petrol tesislerine yönelen saldırıyı püskürtememesine ilişkin, "En iyi hava savunma sistemleri bile bazen başarısız olur" dedi.

    Etiketler:
    Mike Pompeo, Vladimir Şamanov, Uyarı, Koruma, Aleksandr Şerin, Patriot, Saudi Aramco, Suudi Arabistan, Rusya, ABD
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