Rusya ile Çin’in BMGK’ya sunduğu İdlib tasarısı engellendi

BM Güvenlik Konseyi’nde, Rus ve Çinli diplomatların sunduğu ve İdlib’de 20 Eylül gecesinden itibaren ateşkes ilan edilmesini öngören tasarı ABD, Fransa, İngiltere başta olmak üzere bazı ülkelerin ret oyuyla kabul edilmedi.

Sputnik muhabirinin aktardığına göre, Rusya ve Çin’in sunduğu tasarıya 9 ülke ‘hayır’ derken 4 ülke de çekimser oy kullandı.

Tasarıda, 20 Eylül gecesinden itibaren ilan edilmesi öngörülen ateşkes, militanlara hedef alan operasyonları kapsamıyordu.

Tasarının metninde, “Ateşkes, Güvenlik Konseyi tarafından terörist ilan edilen gruplarla bağlantılı bireyler, gruplar, işletmeler ve örgütlere karşı askeri operasyonları kapsamıyor” ifadesine yer verildi.

Rus ve Çinli diplomatlar ayrıca çatışmazlık listesine dahil edilmesi için sunulan İdlib’deki tesislerin koordinatlarının gerçeği yansıtmadığına işaret ettiler. Bazı tesislerin amacıyla ilgili tutarsızlıkların tedirginlik yarattığı kaydedildi.

Daha önce Belçika, Almanya ve Kuveyt de İdlib ile ilgili kendi tasarılarını sunmuştu. Ateşkesin 21 Eylül yerel saate 12.00’da başlamasını öngören bu tasarıda ayrıca uluslararası insan haklarına saygı gösterilmesi talep edilirken, terörist ilan edilen gruplarla ilgili ise net bir durum belirtilmemişti. Tasarı, Rusya ve Çin’in ‘hayır’ oylarıyla kabul edilmemişti.

Rusya’nın BM Daimi Temsilcisi Vasiliy Nebenzya, İdlib’de geniş kapsamlı askeri operasyonların söz konusu olmadığını, bölgede ateşkese uyulduğunu belirterek, ateşkesin bazen teröristler tarafından ihlal edildiğini kaydetti.