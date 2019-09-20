Kayıt
00:30 20 Eylül 2019
Canlı Yayın
    Arama
    Yemen'de kolera salgınından etkilenen bir çocuk

    Her 11 saniyede bir anne ya da bebek ölüyor

    © REUTERS / Abduljabbar Zeyad
    Dünya
    URL'yi kısaltın
    0 01
    Abone ol

    BM, dünyada her 11 saniyede bir anne ya da bebeğin yaşamını yitirdiğini açıkladı. Veriler, anne ve bebek ölümlerinin son 17 yılda düşüş gösterdiğini de ortaya koydu.

    Suudi Arabistan'dan Yemen'e hava saldırısı
    © REUTERS / Naif Rahma
    'Yemen'de 4 yılda 7 bin 500'den fazla sivil hayatını kaybetti'
    Birleşmiş Milletler (BM), çocuklar ve gebelik sırasında görülen anne ölümlerinde küresel çapta düşüş yaşandığını açıkladı. DW Türkçe'nin haberine göre ilgili raporda aktarılan veriler, doğum esnasında ve gebelikte oluşan komplikasyonlar sonucu ölen kadınların sayısının üçte bir oranda düştüğünü ortaya koyuyor. Buna göre anne adayı ölümleri, 2000 yılında 451 bin iken, bu rakam 2017'de 295 bine geriledi.

    2000'lerin başından bu yana beş yaş altı çocuklar arasında görülen ölümlerin de dünya çapında yarı yarıya azalarak, yılda 5,3 milyona düştüğü belirtildi. Bu ölümlerin yarısı bebekler doğduktan sonrak henüz ilk ayında gerçekleşti. Ayrıca söz konusu verilere göre geçtiğimiz yıl günde yaklaşık 7 bin yeni doğan bebek hayatını kaybetti.

    Açıklanan bilgiler, ölüm vakalarının ciddi oranda düşüşe geçtiğine işaret etse de hala günde yaklaşık 800 kadının gebelik ya da doğum sırasında öldüğüne işaret ediyor.

    Küresel olarak hamile kadın ve bebek ölümlerinde düşüş görülse de ölümlerin arttığı 13 ülke olduğu saptandı. Bu ülkeler arasında iç savaşın yaşandığı Suriye ve ekonomik krizle boğuşan Venezuela da yer alıyor.

    Somali - açlık
    © REUTERS / Feisal Omar
    BM: 113 milyondan fazla insan akut açlıkla mücadele ediyor

    HAMİLE ÖLÜMLERİ AFRİKA'DA 50 KAT FAZLA

    BM doğumun güvenli bir şekilde gerçekleşebilmesi için hizmete erişimde yaşanan eşitsizliğe dikkat çekti. Durumun özellikle Sahra altı Afrika ülkelerinde çok ağır olduğu belirtiliyor. Gelir düzeyinin yüksek olduğu ülkelere kıyasla hamile ölümlerinin bu bölgedeki ülkelerde 50 kat fazla olduğu, ayrıca fakir ülkelerde bebeklerin ölümle karşı karşıya kalma ihtimalinin 10 kat daha yüksek olduğu vurgulanıyor. BM'nin verilerine göre bölgede her 13 çocuktan biri beşinci doğum gününü görmeden hayatını kaybediyor. Bu oran Avrupa ülkelerinde 196 çocukta bir olarak gerçekleşiyor. 

    'DOĞUM HER 11 SANİYEDE BİR AİLEYE TRAJEDİ GETİRİYOR'

    Dünya Sağlık Örgütü Başkanı Tedros Adhanom Ghebreyesus yaptığı açıklamada herkese erişilebilir ve yüksek kalitede sağlık hizmetinin sunulduğu ülkelerde anne ve bebeklerin sağ kaldığına dikkat çekti.

    UNICEF'ten (Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu) Henrietta Fore ise mutluluk veren bir olay olan doğumun her 11 saniyede bir aileye trajedi getirdiğine dikkat çekti. Fore, "Annelere yardımcı olacak becerikli eller, temiz su, yeterli gıda, temel ilaç ve aşılar ölüm ile yaşam arasındaki farkı belirleyebiliyor" dedi. UNICEF yetkilisi ayrıca hayatları kurtarmak için sağlık sistemlerine yatırım çağrısında bulundu.

    Etiketler:
    Doğum, Anne, Afrika, Birleşmiş Milletler (BM)
    Topluluk kurallarıTartışma
    Facebook hesabınızla yorum yapınSputnik hesabınızla yorum yapın
    Haberler
    Tüm haberler
    Tüm haberler
    Multimedya
    Türkiye'den yarışmacı Ömerali Şenakaylı'nın Kayseri'de çektiği Erciyes Dağı manzaralı görüntü, 2019 EyeEm Fotoğraf Ödülleri'nin finalistleri arasında yer aldı.
    2019 EyeEm Fotoğraf Ödülleri'nde Türkiye'den çalışmaların da yer aldığı finale kalan kareler
    Karikatür
    Pompeo: En iyi hava savunma sistemleri bile bazen başarısız olur
    Türkiye'nin ilgi gösterdiği BE-200 uçağı
    Türkiye'nin ilgi gösterdiği Rus Be-200 uçağı
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet