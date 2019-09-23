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    İsveçli iklim aktivisti 16 yaşındaki Greta Thunberg, Benim burada olmamam gerek, okyanusun ötesinde okulda olmam gerek. Sizler ne cesaretle bizden umut bekliyorsunuz. Boş sözlerinizle çocukluğumu ve hayallerimi çaldınız dedi.

    Greta Thunberg, BM İklim Zirvesi'nde konuştu: Sadece paradan bahsediyorsunuz, bu ne cesaret?

    © REUTERS / CARLO ALLEGRI
    Dünya
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    İsveçli iklim aktivisti 16 yaşındaki Greta Thunberg, "Benim burada olmamam gerek, okyanusun ötesinde okulda olmam gerek. Sizler ne cesaretle bizden umut bekliyorsunuz. Boş sözlerinizle çocukluğumu ve hayallerimi çaldınız" dedi.

    Greta Thunberg'in başını çektiği tüm dünyadan genç iklim aktivistleri, Washington DC'de Beyaz Saray yakınında yürüyüş düzenlerken
    © REUTERS / LEAH MILLIS
    Greta Thunberg'den ABD Kongresi'ne fırça: Boş konuşuyorsunuz, iklim değişikliğiyle mücadele etmiyorsunuz
    İngiltere'den açıldığı sıfır karbondioksit salınımlı yelkenliyle Atlantik Okyanusu'nu geçerek New York'a gelen ve İklim Zirvesi'ne katılan Thunberg, duygusal konuşmasıyla liderleri sert şekilde eleştirdi. 

    Thunberg, "Benim burada olmamam gerek, okyanusun ötesinde okulda olmam gerek. Sizler ne cesaretle bizden umut bekliyorsunuz. Boş sözlerinizle çocukluğumu ve hayallerimi çaldınız. Ben yine de şanslı çocuklardan biriyim. İnsanlar ölüyor, ekosistemimiz çöküyor, kitlesel yok oluşla karşı karşıyayız ama siz sadece para ve ekonomik büyümelerinizden bahsediyorsunuz. Bu ne cesaret"' ifadelerini kullandı.

    'GENÇLER ARTIK SİZİN İHANETİNİZİN FARKINA VARDI'

    İklim değişikliğine bir süredir dikkati çektiğini ve ancak liderlerin bunu görmezden geldiğini belirten Thunberg, şunları kaydetti:

    "Buruya gelip her şeyi yaptığınızı söylüyorsunuz. Gerçekten durumun ciddiyetini anlıyorsanız ve halen harekete geçmiyorsanız bu şeytan olduğunuzu gösterir ama buna inanmak istemiyorum... Bizi hayal kırıklığına uğratıyorsunuz ama gençler artık sizin ihanetinizin farkına vardı. Gelecek nesillerin gözü sizin üstünüzde olacak".

    Etiketler:
    Birleşmiş Milletler (BM), İklim değişikliği, Greta Thunberg, İsveç, ABD
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