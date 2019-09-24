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03:29 24 Eylül 2019
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    Ford

    Ford 322 bin aracı geri çağırdı

    © REUTERS / Maxim Shemetov
    Dünya
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    Ford, akülerinde sızıntı tespit edilen 322 bin aracı servise çağırdı. Şirketten yapılan açıklamada, söz konusu araçlar için yangın tehlikesi bulunduğu belirtildi.

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    Sputnik
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    DW Türkçe'nin haberine göre Ford, dünya genelinde 322 bin aracı akülerinde tespit edilen bir arıza nedeniyle teknik muayene için geri çağırdı.

    Almanya'da Federal Otomotiv Dairesi (KBA) aküden sızan asitin motorda yangına yol açabileceği uyarısında bulundu. 

    Ford'dan yapılan açıklamada Galaxy, S-Max ve Mondeo model araçların akülerinden sızan asitin aşırı derecede ısınmaya ve daha yüksek voltajda elektrik iletimine yol açabileceği, böylece motor aksamlarının tutuşarak araçlarda yangına sebebiyet verebileceği kaydedildi.

    Yangın tehlikesinin motorları çalışır durumda olmayan, park halindeki araçlar için de söz konusu olabileceği belirtildi. 

    Geri çağrılan modeller 13 Şubat 2014 ile 11 Şubat 2019 tarihleri arasında İspanya'nın Valencia kentindeki Ford fabrikasında üretildi.

    Arızanın giderilmesi için onarım süresi ise yaklaşık 10 dakika. Serviste araçların akü ile sensörleri arasına yerleştirilen bir bağlantı kablosu aracılığıyla olası bir sızıntı durumunda sensörler devre dışı kalmıyor ve aşırı ısınmanın böylece önüne geçilmiş oluyor.

    Alman otomobil üreticileri BMW ve Mercedes de kısa süre önce teknik arızalar nedeniyle çok sayıda aracı geri çağırmıştı. BMW, Temmuz sonunda dünya genelinde 560 bin aracı bagajlarındaki elekrik aksamında tespit edilen bir arıza nedeniyle çağırırken, Mercedes geçtiğimiz günlerde 2012-2015 yılları arasında üretilen 60 bin aracı yanıltıcı egzoz salınımı sebebiyle servise çağırmıştı.

    Etiketler:
    risk, akü, Tehlike, Araç, Ford
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