Pakistanlı gazeteciler sıkıştırdı, Trump da Başbakan Han'a şikayet etti: Nereden buldun bu fantastik adamları?

İmran Han ile yaptığı basın toplantısında kendisini Hindistan konusunda sorgulayan Pakistanlı gazetecileri iğneleyen ABD Başkanı Trump, Han’a dönerek “Nereden buluyorsun bunları? Bu adamlar fantastik” dedi. Han kızarırken, Trump’ın sözleri en çok Hindistan’da yankı buldu.

ABD’nin New York kentindeki Birleşmiş Milletler Genel Kurulu kapsamında ikili bir görüşme gerçekleştiren Pakistan Başbakanı İmran Han ile ABD Başkanı Donald Trump’ın ortak basın toplantısına Trump’ın ‘bilindik’ çıkışları damga vurdu.

Pakistanlı gazetecilerden biri, soru sormak için söz aldığı sırada Keşmir sorunu nedeniyle alevlenen krizin taraflarından olan Hindistan’ı ‘saldırgan’ diye tanımladı.

Bunun üzerine Trump, İmran Han’ı işaret ederek gazeteciye “İşte bu sevdiğim tarzda bir gazeteci. Sen onun (İmran Han) ekibinden misin? Düşündüğün şeyleri söylüyorsun. Seninki bir soru değil, bir beyan” ifadelerini kullandı. Trump ayrıca gazetecilere sorularını ‘kısa’ tutmasını önerdi.

Bir gazetecinin de Keşmir’deki insan hakları ihlallerine dair bir soru sorması üzerine bu kez Trump, doğrudan İmran Han’a döndü ve “Bunlar gibi gazetecileri nereden buluyorsun? Bu adamlar fantastik” dedi.

Bu diyalogun ardından İmran Han’ın yüzünün kızardığı görülürken, salonda bulunanların bazısı da durumu kahkahalarla karşıladı.

Trump to Pakistani reporters: "This is the kind of reporter I like. Are you a member of his (Imran's) team?" "you’re saying what you think.. let me put that one down as a statement."

"Where do you find reporters like this? These guys are fantastic." Goes ahead, doesn't answer. 😂 pic.twitter.com/Fo8wLLqLK0 — Naila Inayat नायला इनायत (@nailainayat) September 23, 2019

HİNDİSTAN'DA SOSYAL MEDYA KULLANICILARI COŞTU

Trump ve Han arasındaki garip durum Hindistan’daki sosyal medya kullanıcıları arasında da yankı buldu.

Bazı kullanıcılar, Trump’ın ‘kalplerini kazandığın’ söylerken, “Trump fantastik bir adam”, “O inanılmaz biri, bütün bunları ifadesiz bir yüzle söyledi. Kimse alaycı mı değil mi söyleyemez” gibi yorumlar yapıldı.

Trump is amazing guy - he says all this with a straight face. Nobody could tell whether he is being facetious or not. — वयं रक्षामः (@shailendrah) September 23, 2019

Bir kullanıcı da, “Eskiden Pakistan’da bazı insanların bir şekilde hata yaptıklarını düşünürdüm ama şimdi Pakistan’ın emin ellerde olduğuna ikna oldum. Hindistan’ın bir şey yapmasına gerek yok onlar zaten kendilerini maskara ediyorlar” diye yazdı.

Earlier I used to think somehow some people commit mistakes in pakistan but now Iam convinced Pakistan is in very good hands India does not need to do anything they are a laughing stock. (people like you @nailainayat are excluded from this intellectual group)😂 — Nitish (@Nitish57667504) September 24, 2019

Bu, İmran Han ile Donald Trump’ın bir ay içinde gerçekleştirdiği ikinci görüşme oldu. Trump daha önce Keşmir sorunu konusunda Hindistan ile Pakistan arasında arabuluculuk yapabileceğini söylemişti.