‘Ermenistan ablukasının Ankara’nın yararına olmadığını Türk vekillere gösterdik’

Toplantıya katılan Azerbaycan heyeti, ‘ülke topraklarının yüzde 20’sinin işgal altında’ olduğunu belirtmiş, Ermeni heyet üyeleri ise bu platformun siyasi tartışmalar için değil, ülkelerin arasındaki ulaşım ve ticaret alanında ilişkilerin güçlendirilmesine yönelik ekonomik girişimlerin görüşülmesi için olduğu şeklinde yanıt vermişti.
Manukyan’a göre Ermeni milletvekilleri ayrıca ülkenin ulaşıma kapalı olmasının ekonomik zararına işaret ederek, bu zararın sadece Ermenistan’ı değil, Türkiye’yi de etkilediğini, ülkenin doğu bölgelerinde bu nedenle hem ticaretin, hem de turist akımının sınırlı olduğunu vurguladı.
2008-2012 döneminde Ermenistan-Türkiye sınırının açılmasına yönelik girişimlerde bulunulmuş, ancak daha sonra Türkiye, Dağlık Karabağ sorunu Azerbaycan lehine çözülmedikçe sınırın açılamayacağını bildirerek bu yöndeki girişimleri sonlandırmıştı.
Hem Azerbaycan hem de Ermenistan'ın üzerinde hak iddia ettiği Dağlık Karabağ bölgesi 1980'lerden beri tartışma konusu. Hukuken Azerbaycan'ın parçası olan Karabağ, fiilen Ermenistan'ın desteğindeki Ermeni ayrılıkçıların denetiminde.
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