Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM Genel Sekreteri Guterres ile görüştü

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres ile görüştü.

Birleşmiş Milletler (BM) 74'üncü Genel Kurul görüşmeleri için bulunduğu New York'ta resmi temaslarını sürdüren Erdoğan, Guterres ile bir araya geldi.

BM Genel Merkezi'ndeki görüşme basına kapalı gerçekleştirildi. BM'den görüşmeye ilişkin yapılan açıklamada, "Genel Sekreter ve Cumhurbaşkanı Erdoğan iklim değişikliğiyle mücadele konusunda görüş alışverişinde bulundu, Suriye, Libya ve Kıbrıs dahil ortak endişeleri görüştü" ifadesine yer verildi.

ERDOĞAN, ARNAVUTLUK BAŞBAKANI RAMA İLE DE GÖRÜŞTÜ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Arnavutluk Başbakanı Edi Rama'yı kabul etti. BM Genel Merkezi'ndeki kabul basına kapalı gerçekleşti.