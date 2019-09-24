Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM Genel Sekreteri Guterres ile görüştü

Birleşmiş Milletler (BM) 74'üncü Genel Kurul görüşmeleri için bulunduğu New York'ta resmi temaslarını sürdüren Erdoğan, Guterres ile bir araya geldi.
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BM Genel Merkezi'ndeki görüşme basına kapalı gerçekleştirildi. BM'den görüşmeye ilişkin yapılan açıklamada, "Genel Sekreter ve Cumhurbaşkanı Erdoğan iklim değişikliğiyle mücadele konusunda görüş alışverişinde bulundu, Suriye, Libya ve Kıbrıs dahil ortak endişeleri görüştü" ifadesine yer verildi.
ERDOĞAN, ARNAVUTLUK BAŞBAKANI RAMA İLE DE GÖRÜŞTÜ
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Arnavutluk Başbakanı Edi Rama'yı kabul etti. BM Genel Merkezi'ndeki kabul basına kapalı gerçekleşti.
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