Greta Thunberg, Trump'ın kendisiyle ilgili söylediği sözleri sosyal medyadaki biyografisine ekledi

'TRUMP İLE TANIŞMA GİBİ BİR ARZUM YOK'
Thunberg, İsveç gazetesi Dagens Nyheter ile yaptığı röportajda da ABD Başkanı Trump'a olan karşı tutumunu açıkladı. Trump'la tanışmak gibi bir düşüncesinin olmadığını belirten genç aktivist, "Başkan Trump ile tanışma gibi bir arzum yok. Ayrıca buna ihtiyacım da yok. Şimdi yapmaya çalıştığım şey halk eğitimi oluşturmak ve insanları neler olduğu hakkında bilgilendirmek. Donald Trump ile yapacağımız bir toplantının faydalı olacağını zannetmiyorum" dedi.
Thunberg, dün yaptığı konuşmada dünya liderlerine seslenerek, "Benim hayallerimi, benim çocukluğumu çaldınız. Buna rağmen ben şanslı olanlardanım. İnsanlar acı çekiyor, insanlar ölüyor. Ekosistemimiz çöküyor. Yok oluşumuzun başındayız. Siz ise sadece paradan konuşuyorsunuz. Ve ekonomik büyüme gibi peri masalları anlatıyorsunuz" ifadelerini kullanmıştı.
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