Putin, Maduro'yla buluştu: Venezüella'daki meşru hükümeti ve Maduro'nun muhalif güçlerle diyaloğunu destekliyoruz

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Moskova'nın Venezüella Devlet Başkanlığı makamı da dahil Venezüella'daki tüm meşru hükümet organlarını ve Maduro'nun muhalif güçlerle diyaloğunu desteklediğini söyledi.

Vladimir Putin, Moskova'da Venezüella Devlet Başkanı Nicolas Maduro ile bir araya geldi.

Görüşmenin basına açık kısmında konuşan Putin, "Rusya, devlet başkanlığı makamı ve parlamento da dahil Venezüella'nın tüm meşru hükümet organlarını tutarlı bir şekilde destekliyor. Sizin ve hükümetinizin muhalif güçlerle kurduğu diyaloğu da kesinlikle destekliyoruz. Diyalogdan feragat edilmesinin, irrasyonel, ülke için zararlı olduğunu ve halkın refahını tehdit ettiğini düşünüyoruz" dedi.

Владимир Путин встретился с Николасом Мадуро в Москве https://t.co/jrYuE1GcfF pic.twitter.com/el5KYNZC44 — RT на русском (@RT_russian) September 25, 2019

MADURO: HER TÜRLÜ ZORLUĞA KARŞI KOYABİLECEĞİMİZİ GÖSTERDİK

Putin'in konuşmasının ardından söz alan Maduro, Moskova ve Caracas'ın her türlü zorluğu birlikte aşabileceklerini gösterdiğini vurguladı.

Mayıs ayında Rusya ile üst düzey hükümetlerarası komisyon toplantısı yapıldığını, toplantıda ele alınan gıda, enerji, sağlık ve çeşitli alanlardaki konulara çözüm bulunduğunu kaydeden Maduro, bugünkü görüşmenin de bu yıl çalışmaları değerlendirme, mevcut sorunları, iki tarafın karşı karşıya olduğu gerçeklikleri değerlendirme ve gelecek planları yapma imkânı sunacağının altını çizdi.

Maduro, Moskova'da kendilerini her zaman rahat hissettiklerini ve orada olmaktan her zaman memnuniyet duyduklarını sözlerine ekledi.

Geçen hafta Venezüella muhalefetinden bir grup, Maduro hükümetiyle diyalog kurmayı kabul etmişti. Ancak kendisini 'geçici devlet başkanı' ilan eden Ulusal Meclis Başkanı Juan Guaido öncülüğündeki daha büyük bir muhalif grup, diyaloğu reddetmişti.