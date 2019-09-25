Maduro, Putin'e Bolivar'ın kılıcının replikasını hediye etti

Twitter hesabından açıklama yapan Maduro, "Kremlin'de Devlet Başkanı Vladimir Putin'le yaptığım görüşme sırasında, kendisine Venezüella'ya verdiği destekten, egemenliğimize ve halkların geleceğini tayin etme hakkına gösterdiği saygıdan duyduğumuz memnuniyetin nişanesi olarak Carabobo Muharebesi sırasında Kurtarıcı Simon Bolivar tarafından kullanılan kılıcın replikasını takdim ettim" ifadelerini kullandı.

Putin, Rus geleneklerine uyarak Maduro'ya silah karşılığında bozuk para verdi.

Durante la reunión con el Presidente Vladimir Putin en el Kremlin, le entregué la réplica del sable que usó el Libertador Simón Bolívar en la Batalla de Carabobo, en agradecimiento a su respaldo a Venezuela, y por su respeto a la soberanía y autodeterminación de los pueblos. pic.twitter.com/2S9VOZOx1c — Nicolás Maduro (@NicolasMaduro) September 25, 2019

​'İŞBİRLİĞİNİN DERİNLEŞTİRİLMESİ İÇİN YENİ İSTİKAMETLER BELİRLEDİK'

Bu arada Maduro, Putin'le görüşmesinin yapıcı geçtiğini, tüm işbirliği alanlarını istişare ettiklerini ve işbirliğinin derinleştirilmesi için yeni istikametler belirlediklerini vurguladı.