'Terminatör'den Greta'ya jest: Kanada'daki yürüyüşe gitmesi için elektrikli aracını ödünç verdi

Hollywood yıldızı ve eski Kaliforniya Valisi Arnold Schwarzenegger, Kanada’daki iklim yürüyüşüne katılacak olan Greta Thunberg’e yolculuk için elektrikli arabasını önerdi.

Birleşmiş Milletler İklim Zirvesi için bulunduğu ABD’nin New York kentinde İskandinav televizyon programı Skavlan’a konuşan iklim aktivisti Greta Thunberg, “Pek çok insan bize elektrikli araçlarını ödünç verme teklifinde bulundu. Aldığım en komik önerilerden biri, Arnold Schwarzenegger’den geldi, eğer istersem elektrikli aracını kullanabileceğimi söyledi” dedi.

Skavlan, Greta'nın bu öneriyi kabul ettiğini, babasıyla birlikte aracı kullanarak Montreal'e gideceklerini doğruladıklarını aktardı.

Arnold Schwarzenegger lends electric car to Greta Thunberg, 16-year-old will drive from UN climate summit to Canada https://t.co/tydSar7v1n — Newsweek (@Newsweek) September 26, 2019

UÇAK YERİNE TEKNEYLE GELMİŞTİ

16 yaşındaki Greta, uçakla seyahat etmekten kaçınıyor bunun yerine daha çevre dostu olduğu için tren gibi araçları tercih ediyor.

Greta, New York’a da İngiltere'den açıldığı sıfır karbondioksit salınımlı yelkenliyle Atlantik Okyanusu'nu geçerek gelmişti.

İklim zirvesinde dünya liderlerine seslenen Greta, "Benim burada olmamam gerek, okyanusun ötesinde okulda olmam gerek. Sizler ne cesaretle bizden umut bekliyorsunuz. Boş sözlerinizle çocukluğumu ve hayallerimi çaldınız. Ben yine de şanslı çocuklardan biriyim. İnsanlar ölüyor, ekosistemimiz çöküyor, kitlesel yok oluşla karşı karşıyayız ama siz sadece para ve ekonomik büyümelerinizden bahsediyorsunuz. Bu ne cesaret"' ifadelerini kullanmıştı.