'Terminatör'den Greta'ya jest: Kanada'daki yürüyüşe gitmesi için elektrikli aracını ödünç verdi

Skavlan, Greta'nın bu öneriyi kabul ettiğini, babasıyla birlikte aracı kullanarak Montreal'e gideceklerini doğruladıklarını aktardı.
Arnold Schwarzenegger lends electric car to Greta Thunberg, 16-year-old will drive from UN climate summit to Canada https://t.co/tydSar7v1n— Newsweek (@Newsweek) September 26, 2019
UÇAK YERİNE TEKNEYLE GELMİŞTİ
16 yaşındaki Greta, uçakla seyahat etmekten kaçınıyor bunun yerine daha çevre dostu olduğu için tren gibi araçları tercih ediyor.
İklim zirvesinde dünya liderlerine seslenen Greta, "Benim burada olmamam gerek, okyanusun ötesinde okulda olmam gerek. Sizler ne cesaretle bizden umut bekliyorsunuz. Boş sözlerinizle çocukluğumu ve hayallerimi çaldınız. Ben yine de şanslı çocuklardan biriyim. İnsanlar ölüyor, ekosistemimiz çöküyor, kitlesel yok oluşla karşı karşıyayız ama siz sadece para ve ekonomik büyümelerinizden bahsediyorsunuz. Bu ne cesaret"' ifadelerini kullanmıştı.
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