Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, 74. BM Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada Rusya'yı Ermenistan'ın ana stratejik partneri olarak niteledi.

Paşinyan, "Rusya, ana stratejik partnerimiz ve müttefikimiz. Gürcistan ve İran, stratejik komşularımız. AB ve AB'ye üye ülkelerle stratejik öneme sahip bir gündeme ve ortaklığa sahibiz" dedi.

Ermenistan'a dost ve müttefik ülkeler arasında yaşanan ihtilafları kaygıyla izlediklerini kaydeden Paşinyan, bu ülkelerin tümüyle diğer ülkelerle ilişkilere zarar vermeden ortaklık ilişkileri sürdürmek istediklerinin altını çizdi.

Paşinyan, Türkiye'nin Ermenistan ve Ermeni halkı için ciddi güvenlik tehdidi olmaya devam ettiğini sözlerine ekledi.