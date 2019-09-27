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01:30 27 Eylül 2019
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    Çavuşoğlu: Türkiye, iklim değişikliğine karşı BM ile birlikte çalışıyor

    © REUTERS / Ints Kalnins
    Dünya
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    Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Türkiye, iklim değişikliği ve çevrenin korumasına karşı küresel çabalara katkı sağlamak için BM ile birlikte çalışıyor" dedi.

    Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) İklim Zirvesi'ne katıldı.
    © AA /
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    Çavuşoğlu, Birleşmiş Milletler (BM) 74. Genel Kurulu Görüşmeleri kapsamında Malezya ve Pakistan tarafından düzenlenen "Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri" konulu yan etkinlikte konuştu.

    Çölleşme, kuraklık, toprak bozulması ve hava kirliliği gibi çevresel konuların sürdürülebilir kalkınmayı engellemeye devam ettiğine dikkati çeken Çavuşoğlu, hiç kimsenin geride kalmaması için çevre politikalarının kalkınma planları ve stratejilerine entegre edilmesi gerektiğini söyledi.

    Çavuşoğlu, "Şiddetli hava olayları, kuraklık ve sel gibi doğal afetlerin yakın gelecekte artması bekleniyor. Uluslararası toplum, bu felaketlere karşı teknik ve yasal direnç mekanizmalarının kurulmasını desteklemeli. Önleyici ve yenilikçi erken uyarı sistemlerini güçlendirmeli. Ekonomik, sosyal ve çevresel konulara bütüncül bir bakış açısı olmadan sürdürülebilir kalkınmayı sağlayamayız." dedi.

    Çevrenin korunmasının sürdürülebilir kalkınmanın ana unsurlarından biri olduğuna dikkati çeken Çavuşoğlu, "Sürdürülebilir kalkınma hedeflerini ulusal kalkınma planlarımıza ve politikalarımıza dahil etmemiz gerek. Tüm tarafların bu sürece dahil olması çok önemli. Bölgesel ve uluslararası yakın iş birliği ve koordineli uluslararası çabalar da bir zorunluluk. Türkiye, iklim değişikliği ve çevrenin korumasına karşı küresel çabalara katkı sağlamak için BM ile birlikte çalışıyor" diye konuştu.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM Genel Sekreteri Guterres ile görüştü
    © AA /
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    Çavuşoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

    "Her ülkede olduğu gibi iklim değişikliği Türkiye ve komşularını da etkiliyor ve bu nedenle önlemler alıyoruz. Örnek verecek olursak daha iyi bir su yönetimine ihtiyacımız var. Tecrübelerimizi özellikle Irak başta olmak üzere komşularımızla paylaşıyoruz. Suriye ile şu an mümkün değil, Gürcistan ve diğer komşu ülkelerle de paylaşıyoruz. Geçen sene Irak'ta kuraklık vardı, bu yılsa sel. Her iki durumda da biraz Türkiye'yi suçladılar çünkü Türkiye yukarı kıyıdaş bir ülke. Biz de onlara 'geçen sene kuraklık, bu yıl da sel vardı ülkenizde, daha iyi bir su yönetimine ihtiyacınız var' dedik. Şimdi bir özel temsilcimiz var, bu konu üzerinde çalışan ortak bir komite kurduk. Türkiye'de önlemler alırken aynı zamanda komşularımız ve diğer ülkelerle de tecrübelerimizi paylaşmak için elimizden geleni yapıyoruz".

    Etiketler:
    Birleşmiş Milletler (BM), İklim değişikliği, Türkiye, Mevlüt Çavuşoğlu
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