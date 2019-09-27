İran ve ABD arasında 'teklif' bilmecesi: Müzakereye oturmak için yaptırımların kaldırılmasını kim önerdi?

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, ABD’nin müzakerelere oturma karşılığında tüm yaptırımları kaldırmayı teklif ettiğini söyledi. Ruhani, AB liderleri aracılığıyla kendisine iletilen bu teklifi reddettiğini belirtti. Ancak ABD Başkanı Trump ise, aynı teklifin İran'dan geldiğini ve 'Hayır' yanıtı verdiğini söyledi.

ABD’nin New York kentindeki Birleşmiş Milletler Genel Kurulu görüşmelerinin ardından ülkesine dönen Hasan Ruhani, ABD'nin Avrupa Birliği (AB) liderleri üzerinden müzakereler için kendilerine mesaj gönderdiğini ancak yaptırım şartları altında bir görüşmeyi kabul etmediklerini belirtti.

Ruhani, teklifin Almanya Başbakanı Angela Merkel, İngiltere Başbakanı Boris Johnson ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron aracılığıyla geldiğini ve üç liderin de müzakerelerin yapılması konusunda ısrar ettiğini söyledi.

Ruhani, liderlerin kendisine müzakereler yapıldığı takdirde ‘ABD'lilerin yaptırımları kaldıracağını söylediğini’ aktardığını anlattı.

‘MÜZAKERE ETSEK BİLE SONUCUNU KİMSE TAHMİN EDEMEZ’

Hasan Ruhani, “Ancak hangi yaptırımların kaldırılacağı tartışmaya açıktı ve (onlar) tüm yaptırımların kaldırılacağını açık bir şekilde ifade ettiler” dedi.

Yine de bu adımın ‘kabul edilebilir’ olmadığını belirten Ruhani, “Yaptırımların varlığı altında ve maksimum baskının zehirli ortamında, eğer Amerikalılarla P5+1 çerçevesinde müzakere etmek istesek bile, bunun sonucunun ne olacağını kimse tahmin edemez” ifadelerini kullandı.

Müzakere masasına oturulması için öncelikle yaptırım ve baskıların kalkması gerektiğini vurgulayan Ruhani, "İran müzakerelerden korkmuyor ve kaçmıyor. Sorunun çözülmesini istemeyen ve müzakerelere engel olan taraf ABD'dir” dedi.

TRUMP: TABİİ Kİ HAYIR DEDİM

Ruhani'nin iddialarının ardından gözler ABD'ye çevrildi. ABD Başkanı Donald Trump, teklifin varlığını doğruladı ancak kendisinin değil İran'ın bu öneride bulunduğunu söyledi.

Twitter hesabından açıklama yapan Trump, "İran benden, görüşmek için onlara uygulanan yaptırımları kaldırmamı istedi. Ben, elbette, HAYIR dedim" ifadelerini kullandı.

Iran wanted me to lift the sanctions imposed on them in order to meet. I said, of course, NO! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) September 27, 2019

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