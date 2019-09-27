İran ve ABD arasında 'teklif' bilmecesi: Müzakereye oturmak için yaptırımların kaldırılmasını kim önerdi?

Ruhani, teklifin Almanya Başbakanı Angela Merkel, İngiltere Başbakanı Boris Johnson ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron aracılığıyla geldiğini ve üç liderin de müzakerelerin yapılması konusunda ısrar ettiğini söyledi.
Ruhani, liderlerin kendisine müzakereler yapıldığı takdirde ‘ABD'lilerin yaptırımları kaldıracağını söylediğini’ aktardığını anlattı.
‘MÜZAKERE ETSEK BİLE SONUCUNU KİMSE TAHMİN EDEMEZ’
Yine de bu adımın ‘kabul edilebilir’ olmadığını belirten Ruhani, “Yaptırımların varlığı altında ve maksimum baskının zehirli ortamında, eğer Amerikalılarla P5+1 çerçevesinde müzakere etmek istesek bile, bunun sonucunun ne olacağını kimse tahmin edemez” ifadelerini kullandı.
Müzakere masasına oturulması için öncelikle yaptırım ve baskıların kalkması gerektiğini vurgulayan Ruhani, "İran müzakerelerden korkmuyor ve kaçmıyor. Sorunun çözülmesini istemeyen ve müzakerelere engel olan taraf ABD'dir” dedi.
TRUMP: TABİİ Kİ HAYIR DEDİM
Ruhani'nin iddialarının ardından gözler ABD'ye çevrildi. ABD Başkanı Donald Trump, teklifin varlığını doğruladı ancak kendisinin değil İran'ın bu öneride bulunduğunu söyledi.
Twitter hesabından açıklama yapan Trump, "İran benden, görüşmek için onlara uygulanan yaptırımları kaldırmamı istedi. Ben, elbette, HAYIR dedim" ifadelerini kullandı.
Iran wanted me to lift the sanctions imposed on them in order to meet. I said, of course, NO!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) September 27, 2019
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