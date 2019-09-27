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19:44 27 Eylül 2019
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    Michelle Bachelet

    BM'den Mısır'daki gösteriler hakkında açıklama

    © REUTERS / DENIS BALIBOUSE
    Dünya
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    Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiseri Michelle Bachelet, Mısır'daki geniş çaplı tutuklamalardan endişe duyulduğunu belirterek, hükümete, göstericilere saygı duyması çağrısında bulundu.

    Bisilket üzerindeki Sisi, Kahire'deki askeri akademinin öğrencilerinin fiziksel egzersizlerini teftiş ederken
    © REUTERS / The Egyptian Presidency
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    Yüksek Komiser Bachelet, yaptığı yazılı açıklamada, isim vermeden Mısır'da Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi karşıtları ve destekçilerinin düzenlediği gösterilere atıfta bulunarak, "Mısır hükümetine uluslararası hukuka göre insanların barışçıl protestoda da bulunma hakkı olduğunu hatırlatıyorum" ifadesini kullandı.

    Bachelet, ülkedeki "geniş çaplı tutuklamalardan" endişe duyduğunu vurgulayarak, itidal çağrısı yaptı.

    Mısır'daki sivil toplum kuruluşlarına göre aralarında avukat, insan hakları savunucuları, siyasi aktivistler, akademisyenler ve gazetecilerin de bulunduğu 2 binden fazla kişinin ülkedeki pek çok şehirde 20-21 Eylül'deki protestolar öncesi, sırasında ve sonrasında gözaltına alındığı iddiasını aktaran Bachelet, akabinde bunların bazılarının serbest bırakıldığına dair bilgi aldıklarını aktardı.

    Bachelet, Mısır'daki protestolarla bağlantılı geniş çaplı tutuklamaların ardından yapılması gereken hukuki süreçlerdeki eksikliklere ilişkin endişesini dile getirerek, Mısır makamlarını uluslararası norm ve standartlarına uygun olarak ifade özgürlüğü ve barışçıl toplanma haklarına tam olarak saygı duymaya çağırdı.

    Kahire'de bir seçim afişi. Afişte Cumhurbaşkanı Sisi'nin fotoğrafının yanında 'Umut sizsiniz' yazıyor
    © REUTERS / Amr Abdallah Dalsh
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    'GÖSTERİCİLERİ TUTUKLAMAYIN' ÇAĞRISI

    Ülkedeki göstericilere saygı duyulması gerektiğinin altını çizen Bachelet, "Göstericiler, sosyal medya da dahil olmak üzere fikirlerini ifade etme hakkına sahipler. Onlar sadece bu haklarını kullandıkları için ciddi suçlarla suçlansalar dahi asla gözaltına alınmamalıdır" değerlendirmesinde bulundu.

    Bachelet, güvenlik güçlerinin göstericilere müdahalesinin uluslararası standartlara uygun olması gerektiğini vurgulayarak, şunları kaydetti:

    "Yetkilileri, bugün gerçekleşebilecekler de dahil olmak üzere gelecekteki protestolara yaklaşımlarını kökten değiştirmeye çağırıyorum. Sadece haklarını kullandığı için tutuklanan ve alıkonulanların da derhal serbest bırakılması gerekiyor".

    Etiketler:
    Abdülfettah el Sisi, Abdülfettah es Sisi, Mısır, Michelle Bachelet, Birleşmiş Milletler (BM)
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