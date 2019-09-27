BM'den Mısır'daki gösteriler hakkında açıklama

Yüksek Komiser Bachelet, yaptığı yazılı açıklamada, isim vermeden Mısır'da Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi karşıtları ve destekçilerinin düzenlediği gösterilere atıfta bulunarak, "Mısır hükümetine uluslararası hukuka göre insanların barışçıl protestoda da bulunma hakkı olduğunu hatırlatıyorum" ifadesini kullandı.

Bachelet, ülkedeki "geniş çaplı tutuklamalardan" endişe duyduğunu vurgulayarak, itidal çağrısı yaptı.

Mısır'daki sivil toplum kuruluşlarına göre aralarında avukat, insan hakları savunucuları, siyasi aktivistler, akademisyenler ve gazetecilerin de bulunduğu 2 binden fazla kişinin ülkedeki pek çok şehirde 20-21 Eylül'deki protestolar öncesi, sırasında ve sonrasında gözaltına alındığı iddiasını aktaran Bachelet, akabinde bunların bazılarının serbest bırakıldığına dair bilgi aldıklarını aktardı.

Bachelet, Mısır'daki protestolarla bağlantılı geniş çaplı tutuklamaların ardından yapılması gereken hukuki süreçlerdeki eksikliklere ilişkin endişesini dile getirerek, Mısır makamlarını uluslararası norm ve standartlarına uygun olarak ifade özgürlüğü ve barışçıl toplanma haklarına tam olarak saygı duymaya çağırdı.

'GÖSTERİCİLERİ TUTUKLAMAYIN' ÇAĞRISI

Ülkedeki göstericilere saygı duyulması gerektiğinin altını çizen Bachelet, "Göstericiler, sosyal medya da dahil olmak üzere fikirlerini ifade etme hakkına sahipler. Onlar sadece bu haklarını kullandıkları için ciddi suçlarla suçlansalar dahi asla gözaltına alınmamalıdır" değerlendirmesinde bulundu.

Bachelet, güvenlik güçlerinin göstericilere müdahalesinin uluslararası standartlara uygun olması gerektiğini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Yetkilileri, bugün gerçekleşebilecekler de dahil olmak üzere gelecekteki protestolara yaklaşımlarını kökten değiştirmeye çağırıyorum. Sadece haklarını kullandığı için tutuklanan ve alıkonulanların da derhal serbest bırakılması gerekiyor".