Lavrov ile Pompeo görüştü

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve ABD’li mevkidaşı Mike Pompeo, New York’taki görüşme sırasında, ikili ilişkilerin mevcut durumu dahil bir dizi konuyu değerlendirdi.

Rusya Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, BM Genel Kurulu kapsamında bir araya gelen iki bakan, Kore Yarımadası, Afganistan, Ukrayna, Ortadoğu ve Kuzey Afrika’daki sorunların çözümünü ele aldı.

Rusya’nın farklı alanlarda ABD ile diyaloga açık olduğunu ama yapıcı işbirliğinin sadece birbirlerinin çıkarlarına saygı temelinde mümkün olduğunu kaydeden Lavrov, Moskova’ya “yaptırım ve diğer türden baskı çabalarının nafile” olduğuna işaret etti. Rus bakan yaptırımların, önemli küresel sorunları çözme yönündeki işbirliği umudunu bozduğunu ve küresel güvenliği sarstığının altını çizdi.

Lavrov ayrıca BM Genel Kurulu kapsamındaki etkinliklere katılan Rus heyete vizelerin verilmemesinin kabul edilemez olduğunu söyledi.

Yaklaşık bir saat süren görüşme, basına kapalı şekilde yapıldı.

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