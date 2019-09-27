Lavrov ile Pompeo görüştü

Rusya’nın farklı alanlarda ABD ile diyaloga açık olduğunu ama yapıcı işbirliğinin sadece birbirlerinin çıkarlarına saygı temelinde mümkün olduğunu kaydeden Lavrov, Moskova’ya “yaptırım ve diğer türden baskı çabalarının nafile” olduğuna işaret etti. Rus bakan yaptırımların, önemli küresel sorunları çözme yönündeki işbirliği umudunu bozduğunu ve küresel güvenliği sarstığının altını çizdi.
Lavrov ayrıca BM Genel Kurulu kapsamındaki etkinliklere katılan Rus heyete vizelerin verilmemesinin kabul edilemez olduğunu söyledi.
Yaklaşık bir saat süren görüşme, basına kapalı şekilde yapıldı.
🇷🇺🇺🇸 FM Sergey #Lavrov with U.S. Secretary of State Mike Pompeo. #NewYork #Russia #USA #UNGA #UNGA74 #UNGA2019 #Diplomacy #US #UN pic.twitter.com/WFHAwSV4wH— MFA Russia 🇷🇺 (@mfa_russia) September 27, 2019
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