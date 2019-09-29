Ukraynalılar Zelenskiy-Putin telefon görüşmelerinin dökümlerinin yayınlanmasını talep etti

Ukrayna halkı, Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy’den Rusya lideri Vladimir Putin ile yaptığı tüm görüşmelerin dökümlerini yayınlanmasını talep etti.

Ukrayna halkı, Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy’den Rusya lideri Vladimir Putin ile yaptığı tüm görüşmelerin dökümlerini yayınlanmasını talep etti. İmza kampanyasının başlatıldığı iki başvuru yazısı Ukrayna Devlet Başkanlığı’nın web sitesinde yayınlandı.

Başvurulardan birinde, “ABD Başkanı (Donald) Trump ile yapılan telefon görüşmeleri ile ilgili diplomatik skandal ve özellikle de Trump ile ‘flört etme’, bazı suç dosyaları ile ilgili pozisyon mutabakatı, Avrupa Birliği (AB) liderlerine ve ABD eski Büyükelçisine yönelik eleştiriler olmak üzere söz konusu görüşmelerin içeriğini dikkate alarak, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ve Rusya Devlet Başkanı (Vladimir) Putin arasında yapılan tüm görüşmelere ait dökümlerin yayınlanmasını talep ediyoruz” ifadelerine yer verildi.

90 GÜN İÇİNDE 25 BİN İMZA GEREKİYOR

Önceki gün oluşturulan başvurunun altında şu an itibarıyla 56 kişinin imzası bulunuyor. Başvurunun Ukraynalı lider tarafından incelemeye alınması için 90 gün içinde 25 bin kişinin imzası gerekiyor.

Aynı tarihte Ukrayna Devlet Başkanlığı’nın web sitesinde yayınlanan benzer içerikli ikinci başvuruda ise, “Ukrayna halkı, Putin ile yaptığınız görüşmelerin dökümlerini yayınlamanızı talep ediyor” ifadeleri kullanıldı.

Bu başvurunun altında da şu ana kadar 17 kişinin imzası bulunuyor.

NE OLMUŞTU?

ABD Adalet Bakanlığı tarafından Trump’ın Zelenskiy ile yaptığı telefon görüşmesiyle ilgili yayımlanan özet döküme göre Trump, temmuz ayında seçim zaferini kutlamak için aradığı Zelenskiy'den 2020 seçimindeki Demokrat Partili rakibi Joe Biden'ın faaliyetleriyle ilgili inceleme başlatmasını, bunun için Adalet Bakanı William Barr ile işbirliği yapmasını istemişti.

ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi, Trump'ın Joe Biden'ın soruşturulmasını istediğini itiraf ettiğini belirterek, ABD Başkanı’nın eylemlerinin ülkenin ulusal güvenliğini baltaladığını ve görevinden azledilmesi için resmi girişimde bulunduklarını açıklamıştı. Trump ise suçlamaları reddediyor.