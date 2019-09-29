Ukraynalılar Zelenskiy-Putin telefon görüşmelerinin dökümlerinin yayınlanmasını talep etti

Başvurulardan birinde, “ABD Başkanı (Donald) Trump ile yapılan telefon görüşmeleri ile ilgili diplomatik skandal ve özellikle de Trump ile ‘flört etme’, bazı suç dosyaları ile ilgili pozisyon mutabakatı, Avrupa Birliği (AB) liderlerine ve ABD eski Büyükelçisine yönelik eleştiriler olmak üzere söz konusu görüşmelerin içeriğini dikkate alarak, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ve Rusya Devlet Başkanı (Vladimir) Putin arasında yapılan tüm görüşmelere ait dökümlerin yayınlanmasını talep ediyoruz” ifadelerine yer verildi.
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Aynı tarihte Ukrayna Devlet Başkanlığı’nın web sitesinde yayınlanan benzer içerikli ikinci başvuruda ise, “Ukrayna halkı, Putin ile yaptığınız görüşmelerin dökümlerini yayınlamanızı talep ediyor” ifadeleri kullanıldı.
Bu başvurunun altında da şu ana kadar 17 kişinin imzası bulunuyor.
NE OLMUŞTU?
ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi, Trump'ın Joe Biden'ın soruşturulmasını istediğini itiraf ettiğini belirterek, ABD Başkanı’nın eylemlerinin ülkenin ulusal güvenliğini baltaladığını ve görevinden azledilmesi için resmi girişimde bulunduklarını açıklamıştı. Trump ise suçlamaları reddediyor.
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